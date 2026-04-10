الزمالك يواجه شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية: الموعد، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

يخوض نادي الزمالك المصري مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام شباب بلوزداد الجزائري. تعرف على موعد المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة للفريق الأبيض. المباراة تعتبر تحديًا كبيرًا للزمالك، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب.

يستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه المؤقت معتمد جمال لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي مثيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري. المباراة التي تقام اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، تشكل تحديًا كبيرًا للزمالك الطامح في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب. يترقب جمهور كرة القدم المصرية هذه المواجهة بشغف، خاصةً مع أهميتها البالغة في سياق المنافسة القارية.

المباراة تُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، مما يتيح للمشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي متابعتها. يتطلع الزمالك إلى تقديم أداء قوي يعكس طموحاته في البطولة، وتحقيق نتيجة تضمن له حظوظًا وافرة في التأهل إلى المباراة النهائية. الفريق يعول على تشكيلته المتوقعة، بقيادة عدد من اللاعبين البارزين الذين يمتلكون القدرة على صنع الفارق. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الفريق إلى استغلال الأجواء الإيجابية التي تسبق المباراة، كما صرح بها سفير مصر في الجزائر، لتعزيز معنويات اللاعبين. \في سياق متصل، يشير المحللون الرياضيون إلى أهمية هذه المباراة كفرصة للزمالك لإثبات جدارته في المنافسات القارية. يرى البعض أن الفوز في مباراة الذهاب سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من فرصته في تحقيق اللقب. يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية والنفسية، من خلال التدريبات المكثفة والمراجعة المستمرة للاعبين. من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيلة التي أثبتت جدارتها في المباريات السابقة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة بناءً على خطط المنافس. ويُنتظر أن يكون ناصر منسي على رأس هجوم الزمالك، بعد المستويات المميزة التي قدمها في الدوري المصري. بينما يحرص اللاعبون على تقديم أفضل ما لديهم، وتحقيق نتيجة تُلبي طموحات الجماهير المصرية. \بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن المباراة ستشهد منافسة قوية في خط الوسط، نظرًا لقدرة كلا الفريقين على السيطرة على منطقة العمليات. يعتمد الزمالك على مجموعة من اللاعبين المميزين في هذا الخط، مثل محمد شحاتة وعبد الله السعيد. وتُعتبر المباراة فرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم في صناعة اللعب والسيطرة على الكرة. كما يسعى الزمالك إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، من خلال تنظيم خطوطه والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. كما يتم التركيز على الاستعداد للمباراة الإياب التي ستقام يوم 17 أبريل، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إجمالية تضمن له التأهل إلى الدور النهائي. وفي سياق آخر، يُتابع جمهور الزمالك تطورات أخبار الفريق الأخرى، مثل موقف اللاعب إبراهيما نداي من مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى تصريحات بعض الشخصيات الرياضية حول أداء الفريق والتعاقدات المحتملة. \وضمت قائمة فريق الزمالك للمباراة: في حراسة المرمى: محمد عواد، مهدي سليمان، محمود الشناوي. خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، السيد أسامة، عمر جابر، محمد إبراهيم. خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، محمد السيد، عبد الله السعيد، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد شريف، خوان بيزيرا. خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر. التشكيل المتوقع للزمالك يتضمن في حراسة المرمى: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم. خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد فتوح. خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، بيزيرا





