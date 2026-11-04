الزمالك يركز على اللياقة قبل مصر للتأمين وصلاح يغيب عن قائمة الأفضل أفريقيا

الجهاز الفني للزمالك يستعد لمباراة مصر للتأمين في دور الـ32 بكأس مصر، بينما غاب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026.

يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة فريق مصر للتأمين ضمن دور الـ32 من بطولة كأس مصر ، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال جلسة بدنية مكثفة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة وادي دجلة الأخيرة. أقيم هذا التدريب اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يخوضوا الشوط الكامل في اللقاء السابق.

التدريبات الفنية والخططية للزمالك

بعد انتهاء الجلسة البدنية، ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الفنية والتكتيكية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات محددة لخوض تدريبات خططية دقيقة. حرص معتمد جمال وفريقه على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة لضمان جاهزية تامة للمواجهة المقبلة ضد مصر للتأمين.

Also read مش لايقة غير على المصريين.. سهر الصايغ تحتفل بتأهل الفراعنة لدور 32

يستعد الزمالك لخوض المباراة المقررة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ويبحث الفريق عن تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التتويج باللقب.

محاضرة تحكيمية لمنتخب الناشئين مواليد 2010

ألقى محمود البنا، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، محاضرة تحكيمية هامة لمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2010 والجهاز الفني الخاص بهم. عُقدت هذه المحاضرة على هامش المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

Advertisement

تناولت المحاضرة شرحًا تفصيليًا لأحدث التعديلات التحكيمية والقوانين المستحدثة، مع توضيح الحالات التحكيمية المختلفة لتعزيز وعي اللاعبين والجهاز الفني. يأتي هذا الإجراء لتجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على أداء المنتخب خلال المباريات القادمة، خاصة قبل السفر إلى تونس لخوض التصفيات.

تنطلق فعاليات تصفيات شمال أفريقيا في تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري، وتشمل جدول مباريات منتخب الناشئين مواجهة مصر ضد المغرب في 13 نوفمبر الساعة الثالثة عصرًا. يسعى المنتخب لتحقيق الهدف المنشود بالتأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

غياب محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب أفريقيا 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2026، والتي شهدت غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح. يمثل هذا الاستبعاد حدثًا غير معتاد في مسيرة قائد منتخب مصر، الذي اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية وحصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

بدأ ظهور صلاح في قوائم الترشيحات عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، ثم أصبح حضوره منتظمًا منذ 2015 حتى 2025، باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين لم تُمنح خلالهما الجائزة بسبب جائحة كورونا. وصل رصيده إلى 8 مشاركات في قوائم المرشحين النهائية أو شبه النهائية، مما يجعل غيابه عن نسخة 2026 مفاجأة كبرى.

Advertisement

نشر محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتسم بعد إعلان القائمة التي خلت من اسمه. لم يصدر أي تعليق مباشر من النجم المصري بشأن استبعاده، فيما أثارت الغيابات جدلاً واسعًا بين الجماهير التي تتابع مسيرة أحد أبرز نجوم كرة القدم الأفريقية في التاريخ.