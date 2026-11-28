الزمالك يحصد أول 3 نقاط في أبطال أفريقيا بفوز مهم على الإفريقي التونسي ويتصدر المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر قبل مباراة الجزائر.

منح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزمالك ، السيد معتمد جمال ، لاعبي الفريق راحة جماعية كاملة من التدريبات اليومية، وذلك تيمناً بإنجازهم المهم والفوز الذي حققوه على حساب النادي الرياضي الإفريقي التونسي. جاء هذا القرار مباشرة بعد المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي نجح فيها الأبيض في حصد ثلاث نقاط ثمينة منتهية بانتصار نظيف بهدف دون رد، مما يترجم عملياً الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال الأسبوع السابق.

تفاصيل المباراة وصدارة المجموعة

في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن الزمالك من تجاوز عقبة الإفريقي التونسي بتفوق واضح، ليضمن بذلك انطلاقته القوية نحو التتويج باللقب القاري. وفيما يتعلق بترتيب الفرق ضمن المجموعة، فقد اعتلى الزمالك صدارة الترتيب بشكل مؤقت بعد حصاده ثلاث نقاط كاملة، ليتساوى عدد النقاط مع نادي مولودية الجزائري، الذي يحتل المركز الثاني أيضاً بنفس الرصيد، في حين حل الإفريقي التونسي في المركز الثالث بفارق كبير في الرصيد النقطي مقارنة بفريقي الصدارة.

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خط زمني للاستعدادات والمباراة القادمة

يواصل الزمالك تحضيراته للمنافسة الشديدة في البطولة عبر خطة مدروسة تركز على اللياقة والتكتيك، حيث يستأنف اللاعبون تدريباتهم الرسمية يوم الاثنين المقبل. ستكون هذه الجلسات التدريبية على أرضية الملعب الفرعي الواقع داخل استاد الدفاع الجوي، وهو الإعداد المباشر لمواجهة حاسمة تنتظر الفريق في الجولة الثانية من دور المجموعات. المباراة المقبلة ستكون ضد نادي مولودية الجزائر، والمقرر إقامتها في يوم 4 ديسمبر المقبل، وهي اللحظة التي سيختبر فيها الأبيض جاهزيته الكاملة.

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ملف الإصابات والفحوصات الطبية

بالنسبة للجانب الطبي والفحوصات الدقيقة، أوضحت التقارير أن هناك إجراءات روتينية ستخضع لها بعض العناصر، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب المعني لفحوصات طبية متعمقة لتحديد حجم الإصابة بدقة ومتابعة حالتها الصحية. هذا الإجراء يأتي ضمن البروتوكول الصحي المتبع لضمان جاهزية جميع اللاعبين للمباريات القادمة وتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على توازن الفريق الفني والبدني خلال مشوار البطولة الطويل والمطالب بتركيز عالٍ.

موقف اللاعب أحمد صفوت من المستقبل

في سياق متصل بالأوضاع الداخلية للفريق، حسم اللاعب أحمد صفوت موقفه بصدد مسيرته المستقبلية مع النادي الأبيض، حيث أكد بشكل قاطع وعازم أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر في مصر غير الزمالك. هذا الوضوح من جانب اللاعب يعكس التزامه الكبير بتمثيل الألوان البيضاء، ويوفر للجهاز الفني طمأنينة في التعامل معه، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على المنافسات القارية والمحلية التي يتطلب فيها الأمر من اللاعبين الالتزام التام والولاء الكامل لأهداف النادي.