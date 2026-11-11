الزمالك يشدد الإعداد البدني للفوز على الجونة في الدوري المصري

يواصل الزمالك تجهيزاته لملاقاة الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر القادم بجولة الدوري، حيث ركز التدريب على اللياقة والتكتيكات.

يعمل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في مصر بشكل مكثف على رفع جاهزية اللاعبين استعداداً للمواجهة القادمة ضد فريق الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وقد تم التركيز بشكل خاص على تحسين اللياقة البدنية للاعبين خلال جلسة التدريب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

تفاصيل التدريب على الملعب الفرعي

جرت جلسة التدريب الخاصة بالزمالك على الملعب الفرعي داخل استاد الدفاع الجوي، حيث بدأ اللاعبون بأنشطتهم البدنية المتنوعة. تضمنت البداية ركضاً حول محيط الملعب لتسخين العضلات وتجهيز الجسم للجهد المتوقع.

Also read سيرين عبد النور ويسرا اللوزي زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي».. تفاصيل الشخصيات والقصة

إلى جانب الركض، نفذ اللاعبين تمارين خفيفة باستخدام الكرة لتعديل الإيقاع والانتقال بسلاسة نحو الجهد الأكبر. كان الهدف الرئيسي من هذه الجلسات هو الوصول بأفضل حالة فنية وبدنية ممكنة قبل استئناف المنافسات المحلية.

بعد الانتهاء من الجزء البدني، انتقل اللاعبين إلى تطبيق تدريبات خططية وتكتيكية. ركز الجهاز الفني خلال هذه المرحلة على شرح وتنفيذ جمل تكتيكية معينة، بهدف استفادة الفريق القصوى من هذه التصورات خلال المباريات المقبلة.

Advertisement

موعد ومكان مواجهة الجونة

من المقرر أن يخوض الزمالك المباراة القوية ضد فريق الجونة يوم الاثنين الموافق 23 من نوفمبر الجاري. ستقام هذه المواجهة على استاد خالد بشارة، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يتميز هذا الموعد بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب. تعتبر هذه المباراة محطة جوهرية في مسار الموسم الحالي للفريق.

استراتيجية الجهاز الفني للترتيب

يسعى الجهاز الفني المستقل في الزمالك إلى استغلال فترة الاستعداد الحالية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية التكتيكية والبدنية. يتم ذلك من خلال تجهيز العناصر المتاحة بشكل يتناسب مع طبيعة المنافس والظروف المتوقعة.

التركيز على اللياقة والخطط يهدف إلى ضمان وجود بدائل جاهزة وقادرة على تحمل ضغوط المباريات. هذه الخطوة تعكس رغبة الفريق في الحفاظ على انتظام النتائج وتجنب الخسائر.

إن التوازن بين الجهد البدني والتمارين الخططية هو محور العمل اليومي للفريق. هذا النهج يضمن أن يكون كل لاعب مستعداً جسدياً وعقلياً للمشاركة الفعالة.

تستمر التدريبات بهذا المنحى حتى يوم المباراة، مما يسمح للاعبين بالراحة الكافية واسترجاع النشاط. هذا التخطيط الدقيق يهدف إلى تجنب الإصابات والحفاظ على اللياقة حتى اللحظة الحاسمة.

النتيجة النهائية تعتمد على مدى التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني خلال هذه الفترة. الفريق يدرك أهمية كل نقطة في الجدول، مما يزيد من حماس التحضيرات.