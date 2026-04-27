الزمالك وإنبي يتعادلان سلبياً في الشوط الأول من الدوري المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، مع سيطرة نسبية لإنبي وفرص ضائعة للزمالك.

شهدت مباراة الزمالك و إنبي ، المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، شوطًا أولًا حذرًا ومتقاربًا بين الفريقين، انتهى ب التعادل السلبي بدون أهداف.

وقد أثار هذا التعادل جدلاً واسعًا بين المتابعين والمحللين الرياضيين، حيث عبر الناقد الرياضي خالد طلعت عن رأيه من خلال نشر صورة لنجم إنبي محمود كهربا بعد انتهاء الشوط الأول، معلقًا عليها بعبارة مقتضبة: اللي مستني الزمالك في الشوط التاني. هذا التعليق يعكس حالة من الترقب والقلق بشأن أداء الزمالك في الشوط الثاني، خاصةً في ظل الضغط المتزايد من فريق إنبي. بدأت المباراة بحذر متبادل من كلا الفريقين، مع التركيز على عدم تلقي أي أهداف مبكرة.

إلا أن فريق إنبي أظهر تفوقًا نسبيًا في الدقائق الأولى، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الرابعة عن طريق حامد عبد الله، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة قوية، لكن تدخل المدافع عمر جابر في الوقت المناسب أنقذ الزمالك من هدف محقق. ولم يتوقف خطورة إنبي عند هذا الحد، حيث هدد مرمى الزمالك مجددًا في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية، والتي ارتدت من رأس محمود حمدي الونش، قبل أن يتمكن حارس المرمى المهدي سليمان من إبعاد الكرة بنجاح.

في المقابل، حاول الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللعب خلال بقية الشوط، لكن محاولاته لم تثمر عن أي فرص حقيقية تهدد مرمى إنبي. الضغط الذي مارسه إنبي كان واضحًا، مما أثر على أداء لاعبي الزمالك وقدرتهم على بناء الهجمات المنظمة. التحليل الفني يشير إلى أن الزمالك يحتاج إلى تعديلات في خططه الهجومية في الشوط الثاني لكسر هذا الجمود وتحقيق الفوز. كما أن استغلال الأطراف سيكون مفتاحًا لفتح مساحات في دفاع إنبي.

التعادل السلبي في الشوط الأول يعكس مدى التنافسية الشديدة بين الفريقين، ورغبة كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية. الزمالك، الذي يدخل المباراة وهو في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري، لم يتمكن حتى الآن من إيجاد الحلول الهجومية المناسبة. في المقابل، يبدو إنبي مرتاحًا نسبيًا، حيث يلعب دون ضغوط كبيرة، ويستغل المساحات المتاحة في دفاع الزمالك.

الناقد الرياضي عمرو أديب عبر عن دعمه لفريق الزمالك، قائلًا: يارب رب نكسب انبى علشان الزمالك ابنى، مما يعكس مدى شغف الجماهير المصرية بكرة القدم. الـ 30 دقيقة الأولى من المباراة شهدت سيطرة من إنبي مع ضغط مستمر على مرمى الزمالك، مما يضع الفريق الأبيض في موقف صعب. من المتوقع أن يشهد الشوط الثاني تغييرات في التشكيلة الأساسية للزمالك، بهدف إضافة قوة هجومية وزيادة الضغط على دفاع إنبي.

المدرب سيحتاج إلى إيجاد حلول سريعة لتنشيط خط الهجوم ومنع إنبي من استغلال المساحات في خط الدفاع. المباراة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة في الشوط الثاني





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك إنبي الدوري المصري كرة القدم خالد طلعت محمود كهربا التعادل السلبي

United States Latest News, United States Headlines