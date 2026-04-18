الزمالك في النهائي.. سيف زاهر يشيد بقدرة الفريق على تجاوز الأزمات ويدعم ميدو

الإعلامي سيف زاهر يؤكد على قوة الزمالك في تخطي الصعاب والتتويج بالبطولات، ويثني على دعم الجماهير ورموز النادي. ويتناول النص تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي عقبة شباب بلوزداد، مع تفاصيل المباراة وتشكل الفريق.

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك يمتلك قدرة فريدة على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن الفريق غالبًا ما يتوج بالبطولات في أصعب الظروف. وأوضح أن دعم الجماهير ومساندة كل رموز النادي تعكس حالة من الوحدة والتكاتف، متمنيًا التوفيق للفريق باعتباره ممثل الكرة المصرية في المحافل القارية. هذه القدرة على النهوض من كبواته، والتغلب على التحديات، غالبًا ما تكون وقودًا لانتصاراته، لتصبح قصص صعوده إلى منصات التتويج في أحلك الظروف، مادة للاحتفاء والإلهام.

وفي سياق متصل، وجه سيف زاهر رسالة خاصة للنجم السابق ومدرب الزمالك ميدو، مشيدًا بموقفه ودعمه اللافت للنادي، مؤكدًا أن وجوده في هذا التوقيت الحاسم يعكس مدى حبه العميق وانتمائه الراسخ للقلعة البيضاء. وأضاف زاهر أن من لا يعرف ميدو جيدًا قد لا يدرك حجم طيبته وأصالته وجدعنته، وهي صفات جعلته دائمًا في مقدمة الداعمين والمناصرين للفريق، خاصة في اللحظات التي يحتاج فيها الزمالك إلى تكاتف أبنائه. هذه اللفتة الإنسانية من زاهر، تؤكد على أهمية التلاحم بين اللاعبين القدامى والجماهير والإدارة في مسيرة أي نادٍ، وأن الدعم المعنوي لا يقل أهمية عن الدعم المادي أو الفني. على صعيد آخر، حقق فريق الزمالك إنجازًا رياضيًا كبيرًا بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد رحلة كفاح شاق، تمكن خلالها من تخطي عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري العنيد. فقد حسم الزمالك لقاء الذهاب الذي أقيم في الجزائر بنتيجة 1-0، وفي لقاء الإياب الذي جرى بالقاهرة، انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، نتيجة كافية لحسم الزمالك بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ليواصل بذلك مسيرته نحو تحقيق لقب غائب. شهدت المباراة سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى في أغلب الأوقات، باستثناء بعض اللحظات الفارقة. فقد ألغى حكم اللقاء هدفًا سجله عدي الدباغ للزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR). كما شهدت الدقيقة 45 تهديدًا من الفريق الجزائري لمرمى الحارس المهدي سليمان، وكاد أن يسجل هدف التقدم. وقد أعلن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه الذي ضم في حراسة المرمى المهدي سليمان، وفي خط الدفاع عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، ومحمود بنتايج. بينما اشتمل خط الوسط على محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبدالله السعيد. وفي خط الهجوم، لعب خوان بيزيرا، عدي الدباغ، وناصر منسي. هذه المباراة، بتفاصيلها وحساباتها، عكست الروح القتالية للاعبي الزمالك، وإصرارهم على تحقيق هدفهم، وهو الوصول إلى نهائي البطولة، وتقديم أداء يليق بتاريخ النادي وجماهيره العريقة





