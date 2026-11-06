الزمالك يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بفوز صعب على مصر للتأمين 3-2

تأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه على مصر للتأمين 3-2 في دور الـ32، بثلاثية سجلها محمد شحاتة وأحمد شريف وآدم كايد.

حجز نادي الزمالك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر ، بعد فوز صعب على مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة. وسجل ثلاثية الزمالك كل من محمد شحاتة و أحمد شريف من ركلة جزاء، و آدم كايد ، بينما أحرز الغيني داودا كمار وهشام يحيى هدفي مصر للتأمين.

ولم يكن الطريق سهلا أمام فريق الزمالك الذي يقوده المدرب معتمد جمال، إذ احتاج إلى تجاوز تأخره في النتيجة وتعادل مرتين قبل أن يحسم المواجهة في الدقائق الأخيرة. وشهدت المباراة تبادلا للأفضلية بين الفريقين، مع حضور قوي لعنصر الهجوم المرتد لدى الطرفين.

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شوط أول متواضع للزمالك وهدف مبكر للتأمين

تأخر الزمالك في الشوط الأول بهدف سجله داودا كمار لصالح مصر للتأمين، بعد أن فشل حارس الزمالك مهدي سليمان في التعامل مع تسديدة قوية. ولم يقدم الزمالك في هذا الشوط مستوى يذكر، إذ لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى مصر للتأمين.

في المقابل، كان مصر للتأمين أكثر وصولا إلى مرمى مهدي سليمان، سواء عبر تسديدات بعيدة المدى بعضها كان خطيرا، أو من خلال هجمات مرتدة سريعة استغل فيها لاعبوه انطلاقاتهم. وفي الدقيقة 42 ترجم الفريق أفضليته بهدف أول سجله داودا كمار من كرة قوية جاءت من جملة مشتركة مع زملائه بعد ركلة حرة.

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ورد الزمالك بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعدما حصل على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها عبدالله السعيد. اصطدمت الكرة بالحائط البشري، ليتابعها محمد شحاتة داخل الشباك ويعادل النتيجة.

تغييرات معتمد جمال تعيد الزمالك للتقدم

مع بداية الشوط الثاني، عمل الزمالك على تنظيم صفوفه ومعالجة الثغرات الدفاعية، ليبدو الفريق أكثر تماسكا. وأجرى معتمد جمال تبديلا بخروج أحمد ربيع ودخول محمد فرج بدلا منه، في محاولة لإعادة التوازن إلى خط الوسط.

حصل الزمالك على ركلة جزاء لصالح محمد حمد بعد إعاقة واضحة داخل منطقة الجزاء، وسجل منها أحمد شريف الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53. ثم دفع معتمد جمال بسيف جعفر في وسط الملعب بدلا من أحمد شريف، ليشارك الأول بروح هجومية أكبر.

وفي آخر ربع ساعة من المباراة، استبدل معتمد جمال نجمه المخضرم عبدالله السعيد بالفلسطيني آدم كايد. وزاد ضغط مصر للتأمين بحثا عن التعادل، فوضع الزمالك تحت ضغط جديد حتى تحققت النتيجة المطلوبة لصاحب الأرض.

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هدف التعادل للتأمين وهفوة آدم حفظي تحسم اللقاء

نجح مصر للتأمين في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 84، بعد كرة ارتدت من الحارس مهدي سليمان ليتابعها هشام يحيى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2 / 2. كان هذا الهدف بمثابة عودة سريعة للمنافسة في المباراة.

لكن آدم كايد أعاد الزمالك إلى التقدم سريعا في الدقيقة 86، مستفيدا من هفوة دفاعية قاتلة ارتكبها آدم حفظي مدافع مصر للتأمين، إذ أهدى الكرة للاعب الفلسطيني أمام المرمى مباشرة. ومنح هذا الهدف الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وضمن له التأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.