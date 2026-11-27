الزمالك يدرج عدي الدباغ وأحمد فتوح ضمن خيارات البيع في سوق الانتقالات الشتوية لتوفير السيولة المالية. تفاصيل الملف المالي للنادي وموقف اللاعبين.

تتجه إدارة نادي الزمالك إلى دراسة حلول استثنائية لتوفير موارد مالية تساعدها على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تضرب القلعة البيضاء، ويأتي في مقدمتها إمكانية الموافقة على رحيل بعض لاعبي الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عروض مالية مناسبة. وعلمت إدارة النادي أن الاستفادة المادية من بعض العناصر الأساسية قد تمثل أحد الحلول المتاحة لتوفير سيولة عاجلة، في ظل تزايد الالتزامات المالية وصعوبة الوفاء بالمستحقات المتأخرة، وهو ما جعل ملف رحيل اللاعبين مطروحًا بقوة داخل حسابات الإدارة.

دواعي البيع واللاعبين المستهدفين

يتصدر الفلسطيني عدي الدباغ وأحمد فتوح قائمة الأسماء التي تدرس إدارة الزمالك إمكانية الموافقة على رحيلهم خلال يناير المقبل، حيث لا تمانع الإدارة بحث العروض الاحترافية المقدمة لهما، بشرط تحقيق مقابل مادي يتناسب مع احتياجات النادي. ويرتبط عدي الدباغ بعقد مع الزمالك يمتد حتى يونيو 2029، بعدما انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2025 قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي. في المقابل، يدخل أحمد فتوح الفترة الأخيرة من عقده مع الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، رغم رغبة الإدارة السابقة في الاحتفاظ بخدماته.

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ضغط الالتزامات والمطالبات المالية

تسعى إدارة الزمالك إلى تحقيق أقصى استفادة مالية من ملف اللاعبين، خاصة أن رحيل فتوح خلال يناير قد يمنح النادي فرصة الحصول على مقابل مادي، بدلًا من خسارة خدماته دون عائد حال انتهاء عقده وعدم تجديده. وتأتي التحركات المحتملة بشأن تسويق بعض اللاعبين في وقت يواجه فيه الزمالك أزمة مالية متفاقمة، نتيجة تراكم الالتزامات المحلية والخارجية، فضلًا عن الغرامات المالية التي ساهمت في استمرار أزمة إيقاف القيد، وتأخر صرف مستحقات عدد من لاعبي الفريق. وتصاعدت الأزمة مؤخرًا بعدما أصدر لاعبو الفريق الأول بيانًا جماعيًا وجهوه إلى جماهير النادي، كشفوا خلاله عن معاناتهم بسبب عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية ومكافآت المباريات، مطالبين مجلس الإدارة بالتدخل لإنهاء الأزمة.

تفاصيل المطالبات والتأخيرات

وأوضح اللاعبون في بيانهم أنهم لم يحصلوا على أي مبالغ من مستحقاتهم التعاقدية الخاصة بالموسم الحالي، إلى جانب تأخر مكافآت 14 مباراة من الموسم الماضي و12 مباراة من الموسم الجاري. كما أشاروا إلى عدم وجود جدول زمني واضح يحدد مواعيد حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما دفعهم إلى إعلان موقفهم ومطالبة الإدارة باتخاذ خطوات عاجلة لحل الأزمة. وتأمل إدارة الزمالك أن تسهم التحركات المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية، سواء من خلال بيع بعض اللاعبين أو الاستفادة من العروض الاحترافية، في توفير جزء من الموارد المالية المطلوبة، بما يساعد النادي على احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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أخبار أخرى: الأهلي والبطولات

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مواجهة الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي في تمام السادسة مساء الأحد 29 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتلقى النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 40 ألف مشجع للمباراة، في خطوة تمنح الفريق دفعة جماهيرية مع بداية مشواره في البطولة، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط. وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة اللقاء، بقيادة عبده عبدول مفيري حكمًا للساحة. واختارت لجنة الحكام الجابوني بيير أتشو حكمًا لتقنية الفيديو "VAR"، على أن تعاونه الكاميرونية كارين فومو. كما أسندت مهمة مراقبة المباراة إلى الليبي جمال سالم، بينما يتولى المغربي يحيى حدقة تقييم أداء الطاقم التحكيمي، وتم تكليف الموريتاني محمد جودة بمنصب منسق المباراة. ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، خاصة أن مواجهة أول أغسطس تمثل الاختبار الأول للجهاز الفني بقيادة سامي قمصان في البطولة القارية.

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