قررت إدارة الزمالك تخفيف الأحمال البدنية للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، استجابة لخطط معتمد جمال التحضيرية، استعداداً لمباراة الجونة والبنك الأهلي القادمة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة المدرب معتمد جمال ، إجراء تعديلات جوهرية على خطة الإعداد البدني للاعبين، وذلك من خلال تخفيض الأحمال التدريبية بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الاثنين. جاءت هذه الخطوة الاستراتيجية خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار البرنامج التحضيري الدقيق الذي وضعه الفريق استعداداً للمباريات القادمة.

استراتيجية معتمد جمال لتجنب الإصابات

يأتي هذا القرار التقني من معتمد جمال في ظل استعدادات الزمالك الحثيثة لخوض مباراة ودية أمام فريق البنك الأهلي، المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء على ملعب الأخير. حرص المدرب البرتغالي السابق نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، بالتعاون مع معتمد جمال، على تجنب تعرض اللاعبين لمخاطر الإجهاد العضلي، والحفاظ على حالتهم البدنية في ذروتها قبل المواجهات الحاسمة المقبلة.

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تفاصيل التدريبات الخفيفة في الدفاع الجوي

شهدت جلسة المران تنفيذ مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية الخفيفة التي شملت الجري حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التمارين الفنية بالكرة تحت إشراف مباشر من المدرب نونو كوستا ريبيرو. كان الهدف الرئيسي من هذه الجلسات هو الحفاظ على جاهزية اللاعبين الذهنية والجسدية دون تحميلهم مجهودًا زائدًا قد يؤثر سلبًا على أدائهم خلال الجولات القادمة.

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التحضير لمواجهة الجونة في الجولة التاسعة

يواصل الزمالك تحضيراته المستمرة للمواجهة المرتقبة أمام نادي الجونة، والمقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. ينظر الجهاز الفني لهذه المباراة على أنها اختبار حقيقي لمدى جاهزية الفريق، حيث يسعى الزمالك جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مواصلة مشروعه في المسابقة المحلية.

المباراة الدية ضد البنك الأهلي وأهدافها

يأمل الجهاز الفني في استغلال المباراة الدية أمام البنك الأهلي لتجهيز جميع العناصر الأساسية، والوقوف الدقيق على مستوى اللاعبين البدني والفني قبل الدخول في اختبار الجونة الصعب. تعمل هذه الخطوة ضمن خطة مدروسة لربط الجلسات التحضيرية بالمباريات الرسمية، مما يضمن توازنًا مثالياً بين الراحة والتكتيك لتحقيق الأفضل في الموسم الحالي.