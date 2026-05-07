الزمالك يركز على الفوز بالكونفدرالية الإفريقية وتسوية القضايا المالية قبل المواجهة الحاسمة

أكد الإعلامي أمير هشام أن أسرة محمد شحاتة طالبته بالبقاء في الجزائر والتركيز مع الزمالك في نهائي الكونفدرالية، حيث يعمل النادي على تسوية القضايا المالية والحصول على الرخصة الإفريقية. ويواصل الفريق الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب النهائي، مع خطط طموحة لتحقيق الفوز وتحسين الوضع المالي للنادي.

أكد الإعلامي أمير هشام أن أسرة محمد شحاتة ، لاعب فريق الزمالك ، طالبته بالبقاء في الجزائر والتركيز مع الفريق الأبيض في خوض نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti، حيث أشار إلى أن الزمالك يركز على حصد لقب الكونفدرالية للحصول على مكافأة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، خاصة أنه قبل 31 مايو الجاري عليه تسوية حوالي 14 قضية من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولات القارية، وهو تحدٍ صعب جدًا على إدارة النادي. وأوضح هشام أن الزمالك وضع خطة أولية تتمثل في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) للحصول على الرخصة بضمان مكافأة الكونفدرالية، بينما تشمل الخطة الثانية الحصول على مساهمات مالية من رجال الأعمال ودفع الغرامة مع إمكانية رد المبلغ لهم بعد الفوز باللقب.

وأضاف أن الزمالك يواصل جهوده لتسوية 9 قضايا بشكل ودي، مع جدولة مستحقاتها المالية، مؤكدًا أن الفريق يعمل بكل قوة لإنهاء هذه الأزمة من أجل الفوز بالكونفدرالية. وأتم أن ملف الصفقات في النادي مؤجل حاليًا حتى تسوية القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية. وفي سياق متصل، أكد ماهر همام أن جمهور الزمالك عظيم ومؤثر، حيث يواصل الفريق الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

كما دعم الإعلامي هشام نصر الزمالك قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل بجد لتحقيق الفوز في هذا النهائي المهم. وأشار هشام إلى أن الزمالك وضع خططًا طموحة لتحقيق الفوز، حيث يعتبر هذا اللقب فرصة ذهبية لتحسين الوضع المالي للنادي وتجاوز التحديات الحالية. وأكد أن إدارة النادي تعمل على حل القضايا المالية بشكل عاجل، حيث أن الفوز بالكونفدرالية سيساهم في تحسين الوضع المالي للنادي وتوفير الاستقرار اللازم للموسم المقبل.

كما أشار إلى أن الفريق يعمل على تعزيز معنويات اللاعبين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق الفوز في هذا النهائي المهم. وأضاف أن الزمالك يواجه تحديات كبيرة، لكنه يعمل بكل قوة لتحقيق الفوز في هذا النهائي، حيث يعتبر هذا اللقب فرصة ذهبية لتحسين الوضع المالي للنادي وتجاوز التحديات الحالية. وأكد أن إدارة النادي تعمل على حل القضايا المالية بشكل عاجل، حيث أن الفوز بالكونفدرالية سيساهم في تحسين الوضع المالي للنادي وتوفير الاستقرار اللازم للموسم المقبل.

