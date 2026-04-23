الزمالك يستقر على المهدي سليمان لحراسة المرمى.. واستبعاد سياسة التدوير

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن استقراره على عدم تطبيق سياسة التدوير بين حراس المرمى، مع الإبقاء على المهدي سليمان كحارس أساسي، خاصة في مواجهة بيراميدز الحاسمة في الدوري المصري الممتاز. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستقرار الفني والنفسي للفريق في المرحلة النهائية من البطولة.

أكد الجهاز الفني لنادي الزمالك ، بقيادة المدير الفني معتمد جمال ، على استقراره بشكل نهائي على عدم إجراء أي تغييرات في مركز حراسة المرمى خلال المباريات القادمة، مع التركيز على منح الثقة الكاملة للحارس الأساسي المهدي سليمان .

هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من قبل الجهاز الفني، وتقييم أداء جميع حراس المرمى، حيث رأى الجهاز الفني أن المهدي سليمان يمثل حاليًا الخيار الأمثل لحماية عرين الفريق، نظرًا لثبات مستواه وتألقه في التدريبات والمباريات الأخيرة. يأتي هذا التوجه في سياق سعي الجهاز الفني لتحقيق الاستقرار الفني والنفسي داخل الفريق، خاصةً مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز، حيث تتطلب كل مباراة تركيزًا عاليًا وثقة بالنفس من جميع اللاعبين، وعلى رأسهم حارس المرمى الذي يعتبر خط الدفاع الأول للفريق.

الاعتماد على حارس مرمى واحد بشكل مستمر يساهم في بناء الانسجام والتفاهم بينه وبين خط الدفاع، مما يعزز من قوة ومتانة الخط الخلفي للفريق، ويقلل من احتمالية حدوث الأخطاء الفردية التي قد تكلف الفريق نقاطًا ثمينة. كما أن هذا القرار يهدف إلى إرسال رسالة إيجابية إلى جميع اللاعبين، مفادها أن الجهاز الفني يثق في قدراتهم ويدعمهم بشكل كامل، وأن المنافسة الشريفة هي السبيل الوحيد للوصول إلى التشكيل الأساسي.

وسيتم منح الفرصة لحراس المرمى الآخرين في التدريبات لإثبات قدراتهم والمنافسة على مركز الحراسة في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، سيتم التركيز على دعم المهدي سليمان ومنحه الثقة الكاملة لقيادة خط الدفاع في المباريات القادمة. هذا القرار يعكس رؤية الجهاز الفني بأهمية الاستقرار في المراكز الحيوية للفريق، خاصةً في المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث لا مجال للتهاون أو التردد.

الاستقرار الفني والنفسي يعتبران من أهم عوامل النجاح في كرة القدم، ولهذا السبب حرص الجهاز الفني على اتخاذ هذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من جميع اللاعبين، وعلى رأسهم حارس المرمى المهدي سليمان. التحضيرات لمباراة بيراميدز تجري على قدم وساق، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والفنية والبدنية، بهدف تقديم أفضل أداء ممكن في هذه المباراة الهامة. ويؤكد الجهاز الفني على أهمية دعم الجماهير للفريق في هذه المرحلة الحاسمة، وأنهم يعتبرون اللاعب رقم واحد في الملعب.

الجميع في نادي الزمالك يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز، ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز. المهدي سليمان أبدى سعادته بثقة الجهاز الفني به، ووعد ببذل قصارى جهده لتقديم أفضل مستوى ممكن في المباريات القادمة، والوفاء بتوقعات الجماهير الزمالكية. كما أكد على أهمية العمل الجماعي والروح القتالية العالية، وأن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز، والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

اللاعبون الآخرون في الفريق أعربوا عن دعمهم الكامل للمهدي سليمان، وأكدوا على ثقتهم في قدراته، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمساندته في الملعب، وتحقيق الفوز للفريق. الجميع في نادي الزمالك يتحدون من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز، ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز. هذا القرار الاستراتيجي من الجهاز الفني يأتي في توقيت حاسم، حيث يدرك الجميع أهمية كل نقطة في مشوار المنافسة على اللقب.

التركيز على الاستقرار في مركز حراسة المرمى يهدف إلى بناء فريق قوي ومتماسك، قادر على تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة. المهدي سليمان يمثل إضافة قوية للفريق، ويثق الجهاز الفني في قدرته على قيادة خط الدفاع بنجاح، وتحقيق الفوز في مباراة بيراميدز والمباريات القادمة. الجميع في نادي الزمالك يتطلعون إلى تحقيق حلم الفوز بالدوري المصري الممتاز، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف. الاستعدادات لمباراة بيراميدز تسير وفقًا للخطة الموضوعة، والجهاز الفني متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الهامة.

المهدي سليمان يواصل التدريبات بجد واجتهاد، ويستعد بشكل كامل لمواجهة بيراميدز، وإثبات قدراته في هذه المباراة الهامة.

المهدي سليمان يمثل إضافة قوية للفريق، ويثق الجهاز الفني في قدرته على قيادة خط الدفاع بنجاح، وتحقيق الفوز في مباراة بيراميدز والمباريات القادمة. الجميع في نادي الزمالك يتطلعون إلى تحقيق حلم الفوز بالدوري المصري الممتاز، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف





