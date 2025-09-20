الزمالك يواجه الجونة في الدوري المصري: التشكيل المتوقع، الغيابات، وأهمية المباراة

يخوض الزمالك مباراة هامة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز، بقيادة المدرب يانيك فيريرا. يستعرض التقرير التشكيل المتوقع، الغيابات المؤثرة، وأهمية المباراة للزمالك في سعيه للحفاظ على صدارة الدوري، وتحضيره لمواجهة القمة أمام الأهلي.

يخوض فريق الزمالك ، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا ، مباراة مهمة أمام فريق الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. تأتي هذه المباراة في إطار سعي الزمالك للحفاظ على صدارة الدوري وتعزيز موقعه في الترتيب، بينما يسعى الجونة لتحسين مركزه في جدول الدوري. المواجهة المرتقبة بين الفريقين تحمل أهمية خاصة لكلا الطرفين، حيث يتطلع الزمالك لتحقيق الفوز قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، بينما يطمح الجونة في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية.

المباراة ستكون فرصة للزمالك لتأكيد تفوقه في الدوري وإظهار قوته الهجومية والدفاعية، بينما سيسعى الجونة لاستغلال نقاط الضعف لدى الزمالك وتحقيق مفاجأة في هذه المباراة الصعبة. \يشهد تشكيل الزمالك المتوقع بعض التغييرات بسبب الغيابات. فقد استقر المدرب يانيك فيريرا على التشكيلة التي ستخوض اللقاء، والتي من المتوقع أن تشمل محمد صبحي في حراسة المرمى، وعمر جابر، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، والمغربي سيف الدين الجزيري، ومحمد شحاتة، وعماد نبيل دونجا، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، والبرازيلي جوزيه فيريرا، والفلسطيني عدي الدباغ في خط الهجوم. وبالنظر إلى قائمة الغيابات، يفتقد الزمالك لجهود البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي، بالإضافة إلى المغربي سيف الدين الجزيري، الذي يغيب هو الآخر لذات السبب. كما سيغيب المدافع محمود حمدي الونش بسبب الإيقاف على خلفية الطرد الذي تعرض له في مباراة وادي دجلة. كما يغيب اللاعب محمود جهاد بسبب عدم الجاهزية الفنية.\بالإضافة إلى ذلك، يسعى الزمالك لتقديم أداء قوي يعوض به خسارته الوحيدة في الدوري حتى الآن أمام وادي دجلة. يدرك الفريق أهمية هذه المباراة في مسيرته بالدوري، خاصة مع اقتراب موعد القمة أمام الأهلي. الزمالك، تحت قيادة فيريرا، يهدف إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، والعمل على تطوير الأداء الجماعي للفريق. من جهة أخرى، يسعى الجونة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، رغم صعوبة المهمة، بهدف تحسين مركزه في جدول الدوري. الجونة يعتمد على التكتيك الجيد والروح القتالية لتحقيق المفاجأة، والاستفادة من الغيابات في صفوف الزمالك. المباراة ستشهد منافسة قوية بين الفريقين، مع سعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث





