الزمالك يتصدر الدوري بفوز ثمين على بيراميدز.. وشيكو بانزا يحتفل بفخامة المهارة

الزمالك يحقق الفوز على بيراميدز بهدف وحيد في المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز، ويتصدر المجموعة. شيكو بانزا يتألق ويحتفل بفوز فريقه بطريقة مميزة.

احتفل اللاعب الأنجولي شيكو بانزا ، المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري، بفوز فريقه الثمين على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهدت المباراة أداءً متميزًا من شيكو بانزا، حيث تمكن من مراوغة المدافع محمود مرعي بمهارة فائقة، قبل أن يرسل عرضية أرضية دقيقة إلى زميله جوان بيزيرا الذي لم يتردد في إيداعها الشباك، مسجلاً الهدف الوحيد الذي حسم المباراة لصالح الزمالك. ولم يفوت بانزا الفرصة للتعبير عن سعادته بهذا الفوز، حيث نشر صورة له أثناء مراوغته لمرعي على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، معلقًا عليها بتهكم ودعابة: أنا آسف يا صديقي.

هذا الفوز رفع من معنويات الفريق الأبيض وأكد على قدرته على المنافسة بقوة على لقب الدوري. وبهذا الانتصار، تصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بيراميدز الذي تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثاني. ويعكس هذا الترتيب مدى قوة المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية لضمان حسم اللقب لصالحه.

ويستعد الزمالك الآن لمواجهة صعبة أمام فريق إنبي يوم الاثنين المقبل، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية. وتعتبر هذه المباراة ذات أهمية بالغة للزمالك، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في المسابقة. ويتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لأهميته في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري.

التحضيرات للمباراة تجري على قدم وساق، حيث يركز الجهاز الفني للزمالك على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ووضع الخطة المناسبة لمواجهة قوة إنبي. ويذكر أن نظام بطولة الدوري المصري الممتاز يعتمد على مرحلتين. فقد أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث لعبت جميع الفرق ضد بعضها البعض مرة واحدة. وبعد انتهاء المرحلة الأولى، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق السبعة الأولى، ومجموعة الهبوط التي تضم الفرق المتبقية.

تتنافس فرق مجموعة التتويج على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، بينما تتنافس فرق مجموعة الهبوط لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى. وتضم مجموعة التتويج فرق الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة، وإنبي. أما المجموعة الثانية، التي تتنافس على البقاء في الدوري، فتضم 14 فريقًا تبدأ من المركز الثامن وحتى المركز الحادي والعشرين، وهي: زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن فيوتشر، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.

وينص نظام البطولة على هبوط آخر أربعة فرق في المجموعة الثانية إلى الدرجة الأدنى بعد انتهاء المرحلة الثانية. وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتعتبر من أهم الأحداث الرياضية في مصر





