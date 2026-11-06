الزمالك يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر بفوز كاسح على مصر للتأمين

تأهل الزمالك رسمياً إلى دور الـ16 بكأس مصر بعد فوزه على مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يواجه الفريق الآن إنبي أو الشرطه في جولة جديدة من المنافسات الرياضية.

حصد فريق الزمالك بطاقة التأهل الرسمي والمؤكدة إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر ، وذلك بعد فوزه المثير على نظيره مصر للتأمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. جاء هذا الإنجاز الرياضي في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن إطار جولة دور الـ32 من البطولة الوطنية.

تفاصيل أهداف الفوز التاريخي

سجل ثلاثية الزمالك النجم محمد شحاتة، متضمناً أهدافاً متميزة، بالإضافة إلى أهداف أخرى من اللاعب أحمد شريف واللاعب آدم كايد، ليضع النتيجة النهائية في صالح الفريق الأبيض. وفي المقابل، أحرز هدفي مصر للتأمين داوودا كامارا وهشام يحيى، فيما شهدت المواجهة إثارة كبيرة واستفزازاً مستمراً حتى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

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تمكنت إدارة الزمالك من حسم بطاقة العبور للدور التالي بشكل قاطع، متغلبة على عقبة فريق مصر للتأمين الذي قدم أداءً قوياً. هذه النتيجة تعتبر دليلاً على متانة الفريق وقدرته على الصمود في المواجهات الصعبة، خاصة مع تسجيل خمسة أهداف إجمالاً في اللقاء الذي جمع الفريقين.

تفاصيل التشكيلات والمباراة

جاء تشكيلة الزمالك أمام مصر للتأمين كالتالي: في حراسة المرمى لعب مهدي سليمان، بينما تألف خط الدفاع من أحمد خضري ومحمود حمدي المعروف بلقب "الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر. أما خط الوسط فضم محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد، على حين اختير أحمد شريف وناصر منسي ومحمد حمد لثغر هجوم الفريق.

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شهدت مقاعد البدلاء حضور عمر عبد العزيز وأحمد حسام ومحمد فرج والسيد أسامة ويوسف وائل المعروف بـ"فرنسي" ومحمود جهاد و آدم كايد وسيف جعفر. وفي الجانب الآخر، اختار مدرب مصر للتأمين تشكيلته على النحو التالي: محمود إسماعيل في الحراسة، وإسلام سيد ومحمد حفظي وهشام يحيى فتحي ومصطفى خالد أوفا في الدفاع.

تألفت خط الوسط المصري من رضوان مهند وأحمد وجلال الشرقاوي ومحمود سكولز، بينما اختير مصطفى تيكا وداوود كامارا ونور محمد نور الدين لقيادة خط الهجوم. كانت هذه الجدية والتركيز من كلا الطرفين عاملاً أساسياً في جعل المباراة واحدة من أبرز مباريات جولة دور الـ32.

موعد المواجهة القادمة

ضرب الزمالك موعداً صعباً ومحدداً مع فريق الشرقية إنبي أو فريق الشرطه بروكسي، الذين تأهلوا إلى الدور ذاته عقب فوزهم على بروكسي بنتيجة 3-2. هذا التأهل يفتح أمام الزمالك فرصاً جديدة للتنافس بقوة على لقب البطولة، حيث يسعى الفريق الأبيض للحفاظ على مستواه المتميز.

يأتي هذا الفوز كخطوة هامة في مسيرة الزمالك لتحقيق الأحلام الكبيرة، بعد تخطيه عقبة مصر للتأمين بنجاح. تستمر المنافسة الشرسة في البطولة بين الفرق الكبرى، مما يجعل كل مباراة القادمة حاسمة ومهمة جداً للفريق الأبيض.

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آفاق المستقبل والمنافسة

يستمر الزمالك في مشواره الرياضي الطموح، مدركاً حجم التحدي الذي ينتظره أمام الفرق القوية المتبقية. التأكيد على هذه النتيجة يعزز من ثقة الجماهير والإدارة في قدرات الفريق الفنية والتكتيكية. كل التفاصيل السابقة تؤكد على الجدية العالية التي يتعامل بها الزمالك مع بطولات الكأس.