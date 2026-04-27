الزمالك في مهمة تعزيز الصدارة أمام إنبي بقيادة معتمد جمال

الزمالك يستعد لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في ظل الأداء المتميز للفريق بقيادة المدير الفني معتمد جمال، والذي نجح في إعادة الانضباط الفني ورفع مستوى الأداء.

يشهد نادي الزمالك تحولاً ملحوظاً في أدائه ومستواه الفني، وذلك بفضل القيادة الفنية المتميزة للمدرب معتمد جمال . ففي خضم فترة مليئة بالتحديات والصعوبات التي واجهها الفريق، استطاع جمال أن يعيد هيكلة الفريق، وأن يزرع فيه روح الانضباط والالتزام، مما انعكس إيجاباً على مستوى الأداء العام.

لم يقتصر تأثير جمال على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليشمل الجانب النفسي والمعنوي للاعبين، حيث نجح في استعادة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في كل مباراة. وقد أثمرت جهود جمال عن نتائج إيجابية ملموسة، حيث عاد الفريق الأبيض بقوة إلى دائرة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وأصبح حديث المتابعين والمحللين الرياضيين بفضل بصمته الواضحة ونتائجه المبهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة اليوم أمام فريق إنبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لتشجيع الفريق الأبيض ودعمه في سعيه لتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

ويدخل الزمالك هذه المباراة معنويات عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه في الجولة الماضية على فريق بيراميدز بهدف دون رد، والذي رفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب. ويتطلع الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري المصري الممتاز. ويعتمد معتمد جمال على تشكيلة قوية ومتوازنة، تضم أبرز نجوم الفريق، وعلى خطة لعب هجومية تهدف إلى استغلال نقاط ضعف فريق إنبي، وتحقيق الفوز بثلاث نقاط مهمة.

الأرقام تتحدث عن نجاح معتمد جمال مع الزمالك، حيث قاد الفريق في 21 مباراة، حقق خلالها 14 انتصاراً، و3 تعادلات، و4 هزائم. وسجل الفريق تحت قيادته 30 هدفاً، واستقبل 13 هدفاً، مما يعكس قوة الفريق الدفاعية والهجومية. ويتصدر عدي الدباغ قائمة هدافي الزمالك برصيد 7 أهداف، يليه ناصر منسي بـ6 أهداف، ثم حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا برصيد 5 أهداف لكل منهما. كما يعد ناصر منسي الأكثر مساهمة في الأهداف بـ10 مساهمات، يليه الدباغ وبيزيرا.

ويبرز أحمد فتوح كأحد اللاعبين المؤثرين هجومياً، بفضل مهاراته العالية وقدرته على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف. ويستكمل الزمالك مشواره في مرحلة التتويج بمباريات قوية، يستهلها بمواجهة إنبي اليوم، ثم مباراة القمة أمام الأهلي يوم 1 مايو، ثم سموحة يوم 5 مايو، قبل أن يختتم مبارياته أمام سيراميكا يوم 20 مايو. ويتطلع الفريق الأبيض إلى حسم لقب الدوري المصري الممتاز في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك الدوري المصري معتمد جمال إنبي مرحلة التتويج كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines