الزمالك يحقق 15 ريمونتادا قارية بعد خسارة ذهاب البطولة خارج ملعبه

تاريخ الزمالك لعب دوراً بارزًا في تحولات الأحداث في القارة السمراء. تميزت بطلاته الخارجية بنسختهما القارية والجذابة التي شاهدها شجاره.

في تاريخ الزمالك الأفريقي لم تكن الهزيمة خارج الأرض تعني أبدًا نهاية الطريق بل كثيرًا ما كانت الشرارة الأولى لواحدة من أعظم قصص العودة في القارة السمراء.

وعلى مدار عقود صنع الفريق الأبيض لنفسه سمعة خاصة في البطولات القارية... سمعة تقول إن الزمالك حين يعود مهزومًا من الخارج يصبح أكثر خطورة في القاهرة. ومع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة... في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية...

يعود التاريخ ليمنح جماهير القلعة البيضاء جرعة إضافية من الأمل. فالزمالك عبر تاريخه حقق ريمونتادا قارية بعد خسارة الذهاب خارج ملعبه في 15 مناسبة مختلفة... وحيث نجح خلالها في قلب النتيجة والتأهل أو التتويج بالبطولة بينما تحولت 7 من تلك الريمونتادات إلى ألقاب قارية كاملة





