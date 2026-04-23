الزمالك يواصل الانتصارات ويقترب من لقب الدوري بالفوز على بيراميدز

الزمالك يحقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف دون رد في قمة الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، ويعزز صدارته للترتيب.

واصل نادي الزمالك مسيرته القوية نحو حسم لقب الدوري المصري الممتاز، محققًا فوزًا ثمينًا ومستحقًا على نادي بيراميدز بهدف نظيف في قمة الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.

هذا الفوز عزز مكانة الزمالك في صدارة جدول الترتيب، وقربه خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب الغالي. المباراة التي جمعت الفريقين شهدت أداءً متميزًا من لاعبي الزمالك، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق الفوز. خوان بيزيرا، مهاجم الزمالك، كان بطل المباراة بلا منازع، حيث سجل هدف الفوز الوحيد، وحصل بجدارة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة في صدارة مجموعة تحديد بطل الدوري، بفارق مريح عن أقرب منافسيه، نادي بيراميدز، الذي يحل في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وهو نفس رصيد النادي الأهلي. هذا الفارق يعكس تفوق الزمالك في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، ويمنحه ثقة كبيرة في قدرته على حسم اللقب.

ومع ذلك، يدرك لاعبو الزمالك أن المنافسة لا تزال مستمرة، وأن عليهم بذل المزيد من الجهد والتركيز في الجولات المتبقية، من أجل الحفاظ على الصدارة وتجنب أي مفاجآت. مواجهة إنبي القادمة تمثل تحديًا جديدًا للفريق الأبيض، حيث سيواجه فريقًا قويًا ومنظمًا، يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية. الزمالك يستعد الآن بكل قوة لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري. المباراة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الزمالك على الحفاظ على مستواه العالي، ومواصلة الانتصارات.

من المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي. إنبي فريق يتميز بتنظيمه الدفاعي القوي، وهو ما يجعله خصمًا عنيدًا. الزمالك سيعتمد على قوته الهجومية، وعلى مهارات لاعبيه، من أجل اختراق دفاع إنبي وتسجيل الأهداف.

التشكيلة التي لعب بها الزمالك أمام بيراميدز كانت تضم المهدي سليمان في حراسة المرمى، وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح في خط الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل وعبد الله السعيد في خط الوسط، وخوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ في خط الهجوم. في المقابل، لعب بيراميدز بتشكيلة قادها أحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد الشيبي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي في الدفاع، ومهند لاشين وأحمد عاطف قطة وناصر ماهر ومصطفى زيكو ومحمود زلاكة في الوسط، وفيستون ماييلي في الهجوم.

الزمالك نجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، واستغل الفرصة التي أتيحت له لتسجيل هدف الفوز. مواجهة إنبي القادمة تحمل أهمية كبيرة، حيث يسعى الزمالك لتوسيع الفارق مع منافسيه، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب. الزمالك يدرك تمامًا أن كل نقطة في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة، لها قيمة كبيرة، وأن عليه القتال من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة.

الفريق الأبيض يتطلع إلى إسعاد جماهيره الوفية، وتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز





