الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق النسائي

تعاقد نادي الزمالك مع جنى إبراهيم، لاعبة الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق النسائي استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع جنى إبراهيم ، لاعبة الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول ل كرة القدم النسائية استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

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وتُعد جنى إبراهيم من اللاعبات المميزات رغم صغر سنها، بفضل قدرتها على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، حيث تجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب وخط الوسط، ما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات الفنية. وسبق للاعبة تمثيل أندية بيراميدز والبنك الأهلي والاتحاد السكندري، قبل أن تحط الرحال داخل القلعة البيضاء لخوض تجربة جديدة بقميص الزمالك خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوف فريق الكرة النسائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطة النادي للظهور بقوة في الموسم الكروي الجديد 2026-2027





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الزمالك جنى إبراهيم كرة القدم النسائية فترة الانتقالات الصيفية الموسم الكروي 2026-2027

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