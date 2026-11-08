الزمالك يطلق تطبيق زملكاوي لأول مرة لتوثيق تاريخه الرقمي

نادي الزمالك يعلن إطلاق أول ألبوم رقمي عبر تطبيق زملكاوي، يضم 325 صورة تاريخية لتوثيق مسيرة النادي منذ 1911، في خطوة لتعزيز الموارد المالية والرقمنة.

أعلن نادي الزمالك رسميًا، مساء يوم الأحد، عن إطلاق أول ألبوم رقمي حصري عبر تطبيق مخصص يحمل اسم "زملكاوي". تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق تاريخ القلعة البيضاء، وأساطيرها، ورموزها على مدار الأجيال المتعاقبة. يهدف المشروع أيضًا إلى تسجيل أبرز الأحداث واللحظات الرياضية التي صنعت تاريخ النادي الكبير.

تفاصيل إطلاق التطبيق الرقمي وتكريم الأساطير

جاء الإعلان الرسمي عن إطلاق التطبيق خلال حفل "زملكاوي" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى. حضر الحفل مجلس إدارة النادي، وعدد كبير من نجوم ورموز القلعة البيضاء عبر التاريخ. كما شهد الحدث حضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مما يعكس أهمية هذا الإنجاز الرقمي للكلب الأبيض.

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دور هاني برزي في تعزيز الموارد المالية

أكد هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إطلاق التطبيق الرسمي للنادي جاء في إطار خطة شاملة للإدارة لتعزيز الموارد المالية. أشار إلى أن المشروع حظي بقبول كبير من قبل الفعاليات المختلفة، مما يعكس الرضا عن الاتجاه الجديد للنادي.

وضح "برزي" أن فكرة تكريم أساطير الزمالك وإطلاق أول ألبوم رقمي تمثل تجربة جديدة تهدف إلى تعريف الجماهير بتاريخ نجوم النادي. يسلط الألبوم الضوء على الأجيال المختلفة التي صنعت أمجاد القلعة البيضاء عبر عقود من الزمان.

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نطاق الألبوم الرقمي والتصوير التاريخي

أضاف عضو مجلس الإدارة أن الزمالك يخطو خطوة جديدة في مجال التوثيق الرياضي، من خلال إطلاق ألبوم رقمي شامل يرصد مسيرة النادي منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الوقت الحالي. يأتي هذا التوثيق بما يتماشى مع توجه الإدارة نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

أشار برزي إلى أن الألبوم لا يقتصر على توثيق الصور التاريخية فحسب، بل يحمل رسالة تقدير ووفاء لرموز النادي ونجومه عبر مختلف العصور. لافتًا إلى أنه يضم 325 صورة رقمية تستعرض الأجيال التي ساهمت في كتابة تاريخ القلعة البيضاء.

تفاعل الجماهير ودورها في مسيرة الزمالك

أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن جماهير الزمالك تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ النادي. أكد حرص القائمين على المشروع على إبراز دور الجماهير من خلال توثيق وعرض أبرز داخلاتها في المباريات. تعتبر هذه العروض إحدى العلامات المميزة لمسيرة النادي وجماهيره الوفاء.