الزمالك يتلقى ضربة جديدة من الفيفا بتصعيد عدد القضايا إلى 17

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك إلى 17 قضية، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات، مما يعيد أزمة النادي إلى الواجهة من جديد بعد محاولات لتسوية部分 القضايا. تواصل إدارة الزمالك بحث حلول مالية عاجلة لتجنب تأثير العقوبات على مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

تتعرض حركة الشحن البحري في منطقة الخليج لضغوط متزايدة بسبب استمرار احتجاز عدد من السفن، مما يعرقل إلى حد كبير تدفق التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.

هذا الوضع يثير مخاوف الأسواق العالمية والدولabhängig على الاستيراد من المنطقة، خاصة مع استمرار الأزمة دون حلول واضحة. في تطور آخر، قررت الكوyt تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني على أراضيها وطلبت من دبلوماسيين اثنين مغادرة البلاد خلال 24 ساعة فقط. هذه الخطوة تعكس تصاعدًا في التوترات الدبلوماسية بين البلدين، وقد تكون ردًا على أفعال أو تدخلات إيرانية ترفضها الكويت. أما في مصر، فتجري التحقيقات في مشاجرة بين رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، ودارت حول خلاف على سداد ثمن فيلا.

وقد تدخلت الشرطة وقامت بضبط ثلاث سيارات ومشغولات ذهبية كجزء من إجراءات التحقيق، مما indicates عمق الخلاف وارتباطه بثروات ملموسة. على صعيد رياضي، تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف القيد بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 17 قضية، بدلاً من 16، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات.

وكان الفيفا قد كشف قبل أيام عن نجاح الزمالك في تسوية قضيتين تخصان مساعدين للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مما أدى إلى تقليص عدد القضايا إلى 16 بعد أن كان 18، قبل أن يصدر القرار الجديد ليعيد الأزمة إلى الواجهة من جديد. وتأتي هذه العقوبة امتدادًا لسلسلة من القرارات التأديبية التي طالت النادي مؤخرًا، حيث سبق أن تم إيقاف القيد لفترتين، حتى في حال إنهاء أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق.

هذا يضع إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أمام تحديات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث تواصل بحث حلول مالية عاجلة لتوفير المستحقات المطلوبة، ضمن خطة تستهدف تسوية الملفات العالقة ورفع عقوبات القيد. وتقوم الإدارة بجهود مكثفة لتجاوز هذه الأزمات المتشابكة، خاصة مع مخاوف حقيقية من تأثير هذه العقوبات على مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، مما قد يفوق التحديات المالية تحديات رياضية كبيرة





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الزمالك فيفا عقوبة القيد دوري أبطال أفريقيا حسام لبيب صلاح مصدق جوزيه Gomes

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