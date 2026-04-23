الزمالك يقتنص الصدارة بفوز ثمين على بيراميدز.. ورد فعل محمد العدل

الزمالك يتصدر مجموعة تحديد البطل في الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على بيراميدز، بينما يعلق محمد العدل على النتيجة ويشرح تفضيله لفوز الزمالك على بيراميدز.

شهدت مباراة أمس على استاد القاهرة الدولي إثارة بالغة، حيث تمكن نادي الزمالك من تحقيق فوز ثمين على بيراميدز بهدف واحد دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وتحديداً ضمن مجموعة تحديد البطل.

هذا الفوز دفع الزمالك إلى صدارة المجموعة برصيد 49 نقطة، بينما ظل رصيد بيراميدز ثابتاً عند 44 نقطة في المركز الثاني. المباراة لم تخلُ من جدل وتحليل، حيث عبر المنتج التلفزيوني محمد العدل، الرئيس السابق لقناة الأهلي، عن رأيه في المباراة ونتيجتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأشار العدل إلى أنه كان يفضل التعادل بين الفريقين، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، كان يرى أن فوز الزمالك هو الأفضل.

وأوضح العدل أن فكرة التنافس مع الزمالك تبدو منطقية أكثر من التنافس مع بيراميدز، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول أسباب تفضيله. هذا التصريح أثار تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن اتفاقهم مع رأي العدل، بينما اختلف معه البعض الآخر، معتبرين أن فوز بيراميدز كان سيضيف المزيد من الإثارة للمنافسة على اللقب. نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة، حيث يتم تطبيق نظام المراحل.

المرحلة الأولى شهدت لعب جميع الفرق بنظام الدوري من دور واحد. بعد ذلك، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق السبعة الأولى، والتي تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات القارية. ومجموعة الهبوط التي تضم 14 فريقاً، وتتنافس على تجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى. هذا النظام يهدف إلى زيادة حدة المنافسة في المراحل النهائية من المسابقة، وإضفاء المزيد من الإثارة على مباريات تحديد المراكز.

فرق مجموعة التتويج تتنافس على لقب الدوري، بينما تسعى فرق مجموعة الهبوط بكل قوة لتجنب الهبوط، مما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مصغر. هذا التغيير في النظام يعكس رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في تطوير مسابقة الدوري، وجعلها أكثر جاذبية للمشاهدين والرعاة. تضم مجموعة التتويج فرقاً قوية ومنافسة، وهي: الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة، وإنبي. هذه الفرق تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وتضم في صفوفها نخبة من اللاعبين المحليين والأجانب.

بينما تضم مجموعة الهبوط فرقاً تسعى جاهدة للبقاء في الدوري، وهي: زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن فيوتشر، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي. هذه الفرق تخوض معركة شرسة من أجل البقاء، حيث يهدد الهبوط أربعة فرق في نهاية المرحلة الثانية. المنافسة في مجموعة الهبوط ستكون حادة للغاية، حيث ستكون كل نقطة ذات قيمة كبيرة في تحديد مصير الفرق.

من المتوقع أن تشهد مباريات مجموعة الهبوط إثارة وتشويقاً كبيرين، حيث ستلعب الفرق بكل ما لديها من قوة من أجل تحقيق الفوز وتجنب الهبوط. مستقبل هذه الفرق في الدوري الممتاز يتوقف على أدائها في المرحلة الثانية من المسابقة





