الزمالك يدرس إراحة حسام عبد المجيد أمام الجونة لتجنب غيابه عن القمة

يفكر الجهاز الفني للزمالك في عدم إشراك حسام عبد المجيد أمام الجونة لتجنب حصوله على بطاقة صفراء تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي. الفريق يمنح اللاعبين راحة ثم يعودون للتدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة.

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك إمكانية عدم الدفع بالمدافع حسام عبد المجيد في لقاء الجونة المقبل، وذلك لتجنب حصوله على إنذار جديد قد يحرمه من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي في 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز. يأتي هذا القرار في ظل المخاوف من تراكم البطاقات الصفراء لدى اللاعب، حيث حصل عبد المجيد بالفعل على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي الفريق أمام المصري والإسماعيلي.

هذا الأمر جعل بعض أفراد الجهاز الفني، بقيادة المدرب، يقترحون فكرة إراحة اللاعب ووضعه على مقاعد البدلاء، مع الاعتماد على الثنائي محمد إسماعيل وصلاح مصدق في خط الدفاع. هذا الخيار يبدو منطقيًا ومدروسًا، خاصةً في ظل غياب المدافع الصلب محمود حمدي 'الونش' بسبب الإيقاف، مما يزيد من أهمية الحفاظ على العناصر المتاحة وتجهيزها بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة الأهلي في القمة. القرار النهائي بشأن مشاركة عبد المجيد سيتم اتخاذه بعد تقييم دقيق لوضع اللاعب وجهوزيته البدنية والفنية، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار خطط المنافس وطريقة لعبه. الجهاز الفني يولي اهتمامًا بالغًا لهذا الأمر، حيث أن غياب عبد المجيد عن القمة سيمثل خسارة كبيرة للفريق، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من قوة وصلابة في الدفاع وقدرة على إفساد هجمات المنافس. ويحرص الجهاز الفني على تحقيق أقصى استفادة من جميع اللاعبين المتوفرين، مع الحفاظ على لياقتهم البدنية والذهنية بأعلى مستوى، استعدادًا لهذه المباراة المصيرية التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع النطاق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز الفني على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق الأهلي، ووضع خطة لعب محكمة لمواجهة المنافس القوي، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والخططية التي تمكن الزمالك من تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث. في سياق متصل، قرر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم السبت، على أن يعودوا إلى التدريبات مساء غد الأحد على ملعب الكلية الحربية، وذلك استعدادًا لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. يهدف هذا القرار إلى إعطاء اللاعبين فرصة للاستراحة واستعادة لياقتهم البدنية، وتجنب الإرهاق قبل المواجهة الهامة أمام الجونة. يرى الجهاز الفني أن الراحة ضرورية للحفاظ على حيوية اللاعبين وتركيزهم، خاصةً مع ضغط المباريات المتتالي. وستشهد التدريبات التالية تركيزًا مكثفًا على الجوانب الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب التي سيتم اعتمادها في مباراة الجونة. من جهة أخرى، يواصل الجهاز الفني متابعة أخبار اللاعبين الآخرين المصابين، والعمل على تجهيزهم للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. يولي الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا بمسألة الإصابات، ويعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنبها وتقليل تأثيرها على أداء الفريق. ويعتمد الجهاز الفني على طاقم طبي متخصص للإشراف على علاج اللاعبين المصابين وتأهيلهم، وتقديم الدعم اللازم لهم للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن وبأفضل حالة بدنية. الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، والمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تحقيق نتائج إيجابية تسعد الجماهير وتعيد الفريق إلى المسار الصحيح. ويولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي للاعبين، ويعمل على رفع معنوياتهم وتحفيزهم على بذل أقصى جهد لديهم في المباريات والتدريبات. ويحرص الجهاز الفني على التواصل المستمر مع اللاعبين، والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق النجاح





baladtv / 🏆 14. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الزمالك حسام عبد المجيد الجونة الأهلي الدوري المصري يانيك فيريرا راحة مباراة القمة إيقاف إصابات تدريبات

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين