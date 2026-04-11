الزمالك يتسابق مع الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد والمشاركة الأفريقية

يسعى نادي الزمالك المصري جاهدًا لحل أزمة إيقاف القيد قبل نهاية شهر مايو، لتتمكن من المشاركة في البطولات الأفريقية. يواجه النادي 14 قضية، ويعمل على تسوية الملفات المالية مع اللاعبين والأندية المتضررة.

يواصل نادي الزمالك المصري جهوده المكثفة لتجاوز أزمة إيقاف القيد المفروضة عليه، والتي تعيق مشاركته في البطولات الأفريقية المقبلة. يسعى النادي جاهدًا لإنهاء هذه الأزمة قبل نهاية شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائي لتقديم طلب الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية . وتأتي هذه الجهود في ظل وجود 14 قضية مرفوعة ضد النادي، مما يعقد مهمة الإدارة في تحقيق هذا الهدف.\تركز إدارة الزمالك على تكثيف المفاوضات مع أطراف القضايا المختلفة للوصول إلى تسويات ودية.

وقد نجحت الإدارة بالفعل في تسوية 9 ملفات حتى الآن، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو رفع الإيقاف واستعادة القدرة على قيد اللاعبين الجدد. ومع ذلك، تبقى أزمة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة. يصر نداي على الحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ1.6 مليون دولار، وفقًا لحكم صادر عن المحكمة الرياضية الدولية. ويرفض نداي التواصل المباشر مع إدارة النادي، ويدير الملف عبر محاميه، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل. كما تعيق الأزمة المالية التي يمر بها النادي سداد المبلغ دفعة واحدة، مما يضعف موقف النادي في التفاوض.\تواجه إدارة الزمالك أيضًا قيودًا قانونية تعقد عملية التسوية في بعض القضايا. فوفقًا لمصادر مطلعة، لا يمكن إعادة تسوية بعض القضايا التي صدر فيها حكم بإيقاف القيد، إذا كانت هناك تسوية سابقة لم يتم الالتزام بها. هذا الأمر يعقد موقف النادي في عدد من الملفات، حيث لا يسمح القانون بإبرام تسوية جديدة على اتفاق سابق لم ينفذ. تشمل القضايا المرفوعة ضد الزمالك مستحقات مالية لعدد من اللاعبين والمدربين والأندية، بمبالغ كبيرة ومتنوعة. من بين هذه المستحقات: 505 آلاف دولار لفرجاني ساسي، 133 ألف دولار لكريستيان جروس، 180 ألف دولار لجوزيه جوميز ومساعديه، 1.6 مليون دولار لإبراهيما نداي، 500 ألف دولار لسانت إتيان، 800 ألف دولار لأوليكساندريا، 350 ألف دولار لاتحاد طنجة، 250 ألف دولار لنهضة الزمامرة، 170 ألف يورو لشارلروا، 200 ألف يورو لإستريلا دا أمادورا، و80 ألف دولار لأحمد الجفالي. يتنافس الزمالك مع الزمن لإنهاء هذه الملفات قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة الأفريقية، حيث يمثل حل هذه القضايا شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية في الموسم المقبل





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ظهور عيب خطير في آيفون 14 وآيفون 14 برو.. إليك الحلظهور عيب خطير في آيفون 14 وآيفون 14 برو إليك الحل | مصراوى

Read more »

بإطار من التيتانيوم.. شاومي تطلق الإصدار الخاص Xiaomi 14 Pro Titaniumكشفت شركة شاومي الصينية، أمس، عن سلسلة هواتفها الرائد Xiaomi 14 بشكل رسمي، وكما كان متوقعا، فقد جلبت هذه التشكيلة جهازين هما Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro.

Read more »

تحديث أسعار العلف اليوم الاحد 14 إبريل 2024تحديث أسعار العلف اليوم الاحد 14 إبريل 2024 تحديث أسعار العلف اليوم الاحد 14 إبريل 2024 تحديث أسعار العلف اليوم الاحد 14 إبريل 2024

Read more »

أبل تبدأ طرح النسخ 'المجددة' من هاتف iPhone 14 Pro .. كل ما تحتاج معرفته؟حدثت أبل اليوم متجرها عبر الإنترنت ليشمل منتجًا مضافًا حديثًا، فلأول مرة، تتوفر الآن أجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max

Read more »

بمواصفات تثير الجدل .. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 14 Pro Liteقدمت شركة Realme سلسلة 14 Pro في شهر يناير بهاتفين ذكيين وهما Realme 14 Pro و Realme 14 Pro وانضم إليهما الآن طراز ثالث يسمى Realme 14 Pro Lite

Read more »

مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14.. تطورات مشوقة وغموضتمكن مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة 14 من تصدر مواقع التواصل الاجتماعى بعد عرض الحلقة 14.

Read more »