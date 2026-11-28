حقق الزمالك انتصارا مهما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأفريقي التونسي بهدف مقابل لا شيء، سجله شيكو بانزا مبكرا في المباراة التي أقيمت بالسعودية.

حقّق النادي الزمالك بداية مثالية في مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد فوزه الثمين على نظيره الأفريقي التونسي بهدف دون رد. أقيمت المباراة مساء السبت الماضي على استاد الدفاع الجوي ، ليسجل الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط له في المسابقة القارية المهمة، محققا انتصارا يعزز من فرصه في التأهل.

الهدف الوحيد ونقاط التحول في المباراة

سجل شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، مستغلا كرة تابعها بذكاء داخل منطقة الجزاء لترتفع النتيجة. واصل الزمالك محاولاتّه بهدف تسجيل هدف ثانٍ لزيادة الفارق، بينما سعى لاعبو الأفريقي التونسي للعودة للمباراة وإدراك التعادل دون جدوى.

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شهدت الدقيقة 34 لحظة حاسمة أخرى عندما أحرز أحمد شريف هدفا جديدا للفريق الأبيض، لكن الحكم ألغى الهدف رسميا بداعي التسلل، مما أبقى النتيجة عند هدف واحد فقط. حافظ الزمالك على صدارته للنتيجة طوال الشوط الأول، متجها للراحة وهو يتقدم بفارق قيمي يعزز من طموحاته في المرحلة المقبلة.

الظروف الطبية والتغييرات التكتيكية

واجه الزمالك مفاجأة غير سارة في الدقيقة 47 عندما تعرض اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الملعب، مما اضطر الجهاز الفني للاعتماد على التغييرات. تم استبدال الدباغ فوراً باللاعب أحمد عبد الرحيم المعروف إعلامياً باسم "إيشو" للحفاظ على توازن الفريق في منتصف الملعب.

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أجرى الزمالك عدة تغييرات تكتيكية مهمة خلال الشوط الثاني، حيث دخل حسام أشرف وأحمد ربيع بدلاً من عبد الله السعيد وأحمد شريف في الدقيقة 73. كما تم إجراء تغييرات إضافية في الدقيقة 86، حيث دخل محمود جهاد ومحمود بنتايج بدلاً من شيكو بانزا وآدم كايد لدعم الهجوم والحفاظ على النتيجة.

تركيبة الزمالك وظروف اللقاء

خاض الزمالك المباراة بتشكيل أساسي قوي ضم محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر. أما في خط الوسط، فقد لعب محمد شحاتة وآدم كايد وعبد الله السعيد، بينما قاد الهجوم ثنائي شيكو بانزا وأحمد شريف إلى جانب عدي الدباغ.

حافظ الزمالك على تقدمه بثقة حتى صافرة النهاية، محققا انتصاره الأول في مرحلة المجموعات وبداية قوية لمسيرة قارية طموحة. يأتي هذا الفوز كإشارة واضحة لقدرة الزمالك على المنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن أدار الفريق مجريات المباراة بذكاء وحزم.