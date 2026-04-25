الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي الحاسمة في الدوري

الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز، مع تركيز على الجوانب الفنية والبدنية. جون إدوارد يكشف سر تطور الأداء، وشوبير يؤكد تقديم بيراميدز شكوى ضد الحكام.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية ، وذلك في إطار خطة الإعداد المكثفة لمواجهة فريق إنبي المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المواجهة الحاسمة ستُقام يوم الاثنين القادم، وتدخل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية التي ستشهد حسم لقب الدوري هذا الموسم. الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال يولي اهتمامًا بالغًا بجميع الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، إدراكًا منه لأهمية هذه المرحلة الحساسة من عمر المسابقة. الزمالك يسعى بكل قوة للحفاظ على صدارة الترتيب وتوسيع الفارق مع منافسيه، خاصة الأهلي وبيراميدز، في معركة شرسة على لقب الدوري.

التحضيرات للقمة أمام إنبي تتضمن جلسات تدريبية مكثفة تركز على الجوانب التكتيكية والبدنية، بالإضافة إلى التدريبات الفردية التي تهدف إلى تحسين مستوى اللاعبين في مختلف المراكز. جون إدوارد، لاعب الفريق، كشف عن سر التطور الملحوظ في أداء الزمالك مؤخرًا، مؤكدًا أن الانضباط العالي والتخطيط السليم هما أساس هذا التحسن. وأضاف إدوارد أن اللاعبين ملتزمون بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني ويعملون بجد لتحقيق هدف الفريق وهو الفوز بالدوري.

من جانبه، أكد أحمد حسن، المحلل الرياضي، أن جمهور الزمالك هو بطل الدوري في الموسم الحالي، مشيدًا بالدعم والمساندة المستمرة التي يقدمها الجمهور للفريق في كل المباريات. وأشار حسن إلى أن هذا الدعم يعتبر حافزًا كبيرًا للاعبين لتحقيق الفوز. بينما قام الكابتن جمال عبدالحميد (العدل) بتحليل تاريخي للبطولات بين الأهلي والزمالك على مدار العشرين عامًا الماضية، مسلطًا الضوء على التنافس الشديد بين الفريقين.

وفي سياق متصل، تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري، معبرًا عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية التي اعتبرها مؤثرة على نتيجة المباراة. أحمد شوبير، الإعلامي الرياضي، أكد على أن الشكوى قد تم تقديمها رسميًا، وأن لجنة الحكام ستقوم بدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة. الزمالك، من جهته، يركز بشكل كامل على الاستعداد للمباراة المقبلة أمام إنبي، متجاهلاً الضوضاء الإعلامية والتركيز على تحقيق الفوز.

المباراة ستُقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الزمالك على الحفاظ على صدارة الترتيب. الفريق الأبيض يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الثمين على بيراميدز في الجولة الماضية، والذي عزز من ثقته في قدراته. الجهاز الفني يخطط لإجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للفريق، بهدف إراحة بعض اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة لبعض البدلاء للمشاركة في المباراة.

الزمالك يدرك تمامًا أن كل نقطة في المرحلة النهائية من الدوري لها قيمة كبيرة، وأن الفوز بالمباراة المقبلة سيقربه خطوة أخرى نحو حسم لقب الدوري. الفريق الأبيض يتطلع إلى تقديم أداء قوي وممتع أمام إنبي، وإسعاد جماهيره التي تنتظر بفارغ الصبر التتويج بلقب الدوري





الزمالك الدوري المصري إنبي جون إدوارد أحمد شوبير بيراميدز الكلية الحربية معتمد جمال المرحلة النهائية

