الزمالك يترقب مواجهة شباب بلوزداد الحاسمة في الكونفدرالية بأفضلية معنوية وتشكيل شبه مستقر

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة حاسمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مستغلاً الفوز في لقاء الذهاب. أكد اللاعبون على تعهدهم بالفوز بالبطولتين، فيما استقر الجهاز الفني على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء مع الاعتماد على ناصر منسي في الهجوم، وغياب بيزيرا للإصابة.

يستعد الفارس الأبيض، نادي الزمالك ، لمواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية . تأتي هذه المباراة في أمسية اليوم الجمعة، حيث تعلو سماء استاد القاهرة الدولي بالترقب الشديد، وتتجه الأنظار نحو الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ، والذي يقود سفينة الزمالك في هذه المنعطف الهام.

وتشير الأخبار الواردة من داخل أروقة النادي إلى استقرار فني كبير، حيث تم الاستقرار على التشكيل الأمثل الذي سيخوض به الفريق هذه المعركة الكروية. يُركز معتمد جمال على تحقيق التوازن المنشود بين الخطوط الدفاعية والهجومية، في محاولة لضمان تأمين النتيجة مع استثمار أي فرصة متاحة لتعزيز التقدم. التحضيرات ترتكز على استغلال أفضلية النتيجة التي حققها الفريق في لقاء الذهاب، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر. هذا الانتصار لا يمنح الفريق دفعة معنوية فحسب، بل يعزز من ثقة اللاعبين في قدرتهم على حسم التأهل إلى المباراة النهائية. مع ذلك، لا يستهين الجهاز الفني ولاعبو الزمالك بالقدرات الهجومية للفريق الجزائري، والذي بلا شك سيسعى بكل قوته لقلب الطاولة وتعويض فارق الهدف. التحديات المطروحة على الطاولة كبيرة، ولكن الإصرار والعزيمة يبدوان سمة بارزة بين لاعبي الزمالك، الذين تعاهدوا فيما بينهم، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الفريق، على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الانتصار في هذه المباراة والتتويج بلقب الكونفدرالية، بالإضافة إلى سعيهم الدؤوب للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز. هذا التعاهد يعكس روح الفريق العالية ومدى التزام اللاعبين بتحقيق طموحات جماهير الزمالك الوفية. على صعيد متصل، وفي إطار الاستعدادات، قامت إدارة النادي الأهلي بتسديد مستحقات الحكام الأجانب الذين أداروا مواجهتي الفريق أمام بيراميدز والزمالك، وهو ما يعكس التزام الأندية المصرية بتنظيم المسابقات المحلية. فيما يتعلق بتشكيل الزمالك المتوقع، فإن معتمد جمال قد قرر الدفع بالمهاجم ناصر منسي لقيادة الخط الأمامي، نظراً لجاهزيته الفنية والبدنية وقدرته على استغلال أبسط الفرص، بينما سيغيب اللاعب بيزيرا عن التشكيل الأساسي نظراً لإصابته، مما قد يحد من بعض الخيارات الهجومية المتاحة. هذا القرار، وفقاً لبعض التحليلات، قد يكون مدفوعاً برغبة الجهاز الفني في تجنب المجازفة بلاعب غير مكتمل الجاهزية، مع التركيز على تأمين أكبر قدر من الفعالية الهجومية. تشكيلة الزمالك المتوقعة لهذه المواجهة المنتظرة تتضمن في حراسة المرمى المهدي سليمان، وفي خط الدفاع محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، وعمر جابر. أما في خط الوسط، فيتوقع الاعتماد على محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد، وأحمد فتوح. أخيراً، في خط الهجوم، سيكون الثنائي ناصر منسي وعدي الدباغ هما المسؤولين عن ترجمة الفرص إلى أهداف. كل هذه التحضيرات والتفاصيل تشير إلى أن الزمالك مستعد لخوض هذه المواجهة، آملاً في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية. تُعد الأفضلية الجماهيرية حاضرة بقوة في هذه المباراة، حيث سيلعب الزمالك على أرضه وبين جماهيره، وهو عامل قد يمنحه دفعة إضافية لا تقدر بثمن. إن دعم الجماهير سيكون له دور محوري في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم، وخاصة في اللحظات الصعبة التي قد تمر بها المباراة. التركيز على الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين هو مفتاح النجاح، بالإضافة إلى تطبيق الخطط التكتيكية بدقة متناهية. لن تكون المباراة سهلة بأي حال من الأحوال، فشباب بلوزداد فريق قوي وعنيد، وسيبذل قصارى جهده لفرض أسلوبه وإحداث المفاجأة. لكن الزمالك، بتاريخه العريق وجماهيره العاشقة، يسعى لكتابة فصل جديد من أمجاده في القارة السمراء. التحدي بات على الأبواب، والميدان هو الحكم، ولكن كل المؤشرات تدل على أن الزمالك جاهز لخوض هذه المعركة بكل ما أوتي من قوة وعزيمة





