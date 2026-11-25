تصاعد الجدل داخل نادي الزمالك بعد بيان اللاعبين بشأن المستحقات المتأخرة، وردود فعل معتمد جمال وأسدورة عبدالحليم علي، مع استمرار التوتر قبل مواجهة الإفريقي في أفريقيا.

شهدت الساعات الماضية جدلاً واسعاً داخل أروقة نادي الزمالك المصري، بعد صدور بيان رسمي من طاقم اللاعبين يطالبون فيه إدارة النادي بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وأكد اللاعبون أن تعطيل صرف الرواتب يؤثر سلباً على استقرارهم الرياضي والنفسي، وسط استعدادات مكثفة لمباريات حاسمة سواء في الدوري المحلي أو في المحافل القارية.

موقف اللاعبون تجاه المستحقات المتأخرة

صرح لاعبو الفريق في بياناتهم الرسمية بأن التعثر في تسوية الأمور المالية يشكل ضغطاً كبيراً عليهم، خاصة مع اقتراب مواعيد مبارياتهم المهمة. وجّه اللاعبون نداءً مالياً للإدارة لتسوية الوضع فوراً، مشيرين إلى أن عدم الوفاء بالتعهدات قد يعكر صفو تركيزهم قبل انطلاق المنافسات المقبلة. وأكد البيان أن اللاعبين يرفضون تدهور الأوضاع المالية التي قد تمس بحقوقهم الأساسية وتؤثر على أدائهم داخل الملعب.

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انتقادات من أسطورة الزمالك لعبدالحليم علي

لم يتردد عبدالحليم علي، أسطورة تهديف النادي الأبيض، في انتقاد صريح للبيان الصادر عن اللاعبين، معتبراً أنه يعكس حجم الصعوبات الداخلية التي يمر بها الفريق. وأوضح علي في تصريحات له عبر برنامج "أوضة اللبس" أن هناك أكثر من لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم تشكيل أي لجنة لبحث ملف تجديدهم. وطالب المدير الفني السابق إدارة الزمالك بالجلوس مع اللاعبين وسداد الرواتب المتأخرة أو تحديد موعد واضح للتسوية.

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ردود فعل معتمد جمال وحسين لبيب

أفادت التقارير الإعلامية المصرية بأن معتمد جمال، المدير الفني الحالي للزمالك، كان على دراية تامة ببيان اللاعبين وتحركاتهم الأخيرة. وأشار المصادر إلى أن جمال كان يتابع تطور الأزمة بعد تعثر الحلول إثر الاجتماعات السابقة مع الإدارة، مما أثار قلقاً لدى الجهاز الفني. وطلب جمال من رئيس النادي حسين لبيب حسم هذه القضية بسرعة لتجنب تأثيرها السلبي على تحضيرات الفريق قبل مواجهة الإفريقي التونسي.

استعدادات لمباراة دوري أبطال أفريقيا

يواصل الزمالك استعداداته لمباراة مرتقبة السبت المقبل ضد الفريق التونسي الإفريقي، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ويحرص الإدارة واللاعبون على الحفاظ على تركيزهم رغم التوترات المالية. تسعى الإدارة إلى احتواء الموقف والحفاظ على تماسك الفريق لضمان تقديم أداء جيد في المسابقة القارية المهمة.