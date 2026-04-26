الزمالك ينظم رحلات خاصة لجماهيره لحضور نهائي الكونفدرالية في الجزائر

أعلن نادي الزمالك المصري عن مبادرة استثنائية تهدف إلى مساندة جماهيره العريضة في رحلتهم لمؤازرة الفريق في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من خلال تنظيم رحلات جوية خاصة إلى العاصمة الجزائر ية لحضور مباراة الإياب الحاسمة أمام فريق اتحاد العاصمة .

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة النادي على التواصل الدائم مع الجماهير، التي تعتبر الداعم الأساسي للفريق في جميع المحافل، وتوفير كافة السبل لتمكينهم من التواجد في الملعب وتشجيع اللاعبين في هذه اللحظات الفارقة. ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الجزائر يوم 9 مايو القادم، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من كلا الفريقين، مما يضفي على اللقاء أجواءً حماسية وروحًا تنافسية عالية.

وقد وضع نادي الزمالك خطة متكاملة لتسهيل عملية السفر على الجماهير الراغبة في حضور المباراة، حيث سيتم توفير باقات شاملة تتضمن جميع الترتيبات اللازمة، بدءًا من استخراج التأشيرات وتذاكر الطيران وصولًا إلى تذاكر الدخول إلى الملعب. ولتخفيف العبء المالي على الجماهير، أعلن النادي عن إمكانية الدفع بنظام التقسيط المريح بدون فوائد، على مدى 12 شهرًا، مما يتيح للجميع فرصة المشاركة في هذه التجربة الفريدة.

هذه المبادرة تعكس التزام نادي الزمالك بمسؤولياته الاجتماعية تجاه جماهيره، وتأكيدًا على أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة الفريق. الرحلات ستكون بنظام السفر والعودة في نفس يوم المباراة، مما يضمن عدم إضاعة الوقت وتسهيل الأمور على المشجعين الذين لديهم التزامات أخرى. الزمالك يسعى لتقديم كل الدعم اللوجستي لجماهيره لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، مثل توفير معلومات دقيقة حول إجراءات السفر والإقامة، يعكس حرص النادي على راحة المشجعين.

كما أن توفير باقات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات يضمن وصول هذه الفرصة إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير. الهدف الأساسي هو خلق أجواء احتفالية في الجزائر، وإظهار قوة الدعم الجماهيري للزمالك، الذي يعتبر من أبرز الأندية في أفريقيا. الزمالك تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد مشوار حافل بالانتصارات والتحديات، حيث تمكن من تجاوز فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور قبل النهائي، وذلك بفضل الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

أما اتحاد العاصمة، فقد بلغ النهائي بعد تعادله مع أولمبيك آسفي المغربي بنتيجة 1-1، مستفيدًا من قاعدة الأهداف خارج الأرض. الزمالك يطمح إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بالبطولة في عامي 2019 و 2023، على حساب نهضة بركان المغربي. في المقابل، يسعى اتحاد العاصمة إلى تكرار إنجازه الذي حققه في نسخة 2022-2023، عندما فاز على يانج أفريكانز التنزاني. النهائي يعد مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان خبرة كبيرة في البطولات الأفريقية، ويضم كوكبة من اللاعبين الموهوبين.

من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة شرسة وإثارة كبيرة، وأن يحسم بالنتيجة الإيجابية للفريق الأكثر جاهزية وتركيزًا. الزمالك يعول على دعم جماهيره في الجزائر لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى مصر. اللاعبون يدركون أهمية هذه المباراة، ويعملون بجد لتحقيق حلم الفوز باللقب وإسعاد الجماهير. المدرب يضع خططًا محكمة لمواجهة اتحاد العاصمة، والاستفادة من نقاط قوته وتجنب نقاط ضعفه.

الزمالك يثق في قدراته، ويؤمن بأنه قادر على تحقيق الفوز والتتويج باللقب





