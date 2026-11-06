الزمالك يدرك التعادل أمام مصر للتأمين في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بكأس مصر

تعادل الزمالك ومصر للتأمين بهدف لكل فريق في نهاية الشوط الأول من مباراة دور الـ32 بكأس مصر، بعد تقدم الأخضر بجهود كامارا وتعادل الزمالك عبر شحاتة.

شهد ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم منافسات شرسة وجاذبة بين نادي الزمالك ونادى مصر للتأمين ، ضمن جولة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لكرة القدم، في مواجهة تجمع بين عمالقة الكرة المصرية في ظل حضور جماهيري كبير ومتابعات إعلامية واسعة.

بدأت الشوط الأول بنبرة هجومية عالية من جانب فريق مصر للتأمين الذي فرض سيطرته النسبية على مجريات الأحداث في الدقائق الأولى، حيث سعى اللاعبين لتطبيق خطة تكتيكية تعتمد على الضغط العالي وخلق الفراغات في منطقة دفاع الخصم. وقد بدا ذلك جلياً في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عندما تمكّن لاعب الفريق الأخضر من استغلال مساحة كبيرة خارج منطقة الجزاء لأطلاق تسديدة قوية ودقيقة، ارتطمت بشكل مباشر بالعارضة العلوية للمرمى، مما حرم الفريق من التقدم المبكر، وسرعان ما حاول لاعب آخر متابعة الكرة داخل الشباك، لكن الحارس المهدي سليمان أبقى الكرة في اللعب من خلال تصديه الماهر لها، لتتحول الفرصة إلى ركلة ركنية لمصر للتأمين.

Also read اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 10 2023 بجميع المحافظات

داوود كامارا يسجل للأهلي هدف التقدم

وفي الدقيقة الثامنة والثلاثين من الشوط الأول، جاءت اللحظة الحاسمة التي غيرت ميزان القوة في الملعب، حيث نجح النجم داوود كامارا في توجيه تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت عالية وصعبة التوقع، لتسكن زوايا مرمى الزمالك بعد أن أخطأ الحارس في توقع اتجاه الكرة، ليعطي هذا الهدف الأفضلية لفريق مصر للتأمين ويمنحهم التقدم بهدف دون رد. رد الزمالك بسرعة بادر هجومية في الدقيقة التالية، أرسل فيها عبد الله السعيد كرة قاتلة من ركلة ركنية، قابلها محمود حمدي "الونش" بضربة رأسية عنيفة ومحسوبة، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس على بعد سنتيمترات، لتضيع فرصة التعادل المبكرة.

Advertisement

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، جاءت المفاجأة والساعة الحاسمة، عندما تمكن محمد شحاتة من تسجيل هدف التعادل المذهل للزمالك، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وينهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يحفظ لقلوب الأنصار الأمل في المباراة الثانية.