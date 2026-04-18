الزمالك يرتقي للمركز الخامس في تصنيف الأندية الأفريقية بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية

تصنيف جديد للأندية الأفريقية يكشف عن صعود الزمالك للمركز الخامس بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية، بينما يحافظ الأهلي على الصدارة. ويتناول التصنيف أهمية المشاركات القارية وأثرها على ترتيب الأندية.

شهد التصنيف الجديد للأندية الأفريقية، الصادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تغييرات ملحوظة، لاسيما بعد تأهل نادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. هذا الإنجاز الكروي انعكس بشكل مباشر وقوي على ترتيب عدد من الأندية، لا سيما تلك التي تحتل المراكز المتقدمة في القارة. كانت مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

هذا التعادل، رغم خلوه من الأهداف، حمل معه تتويجًا مستحقًا للزمالك ببطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، مستندًا إلى فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب. وبهذا التأهل، يعزز الزمالك من وضعه في المشهد الكروي الأفريقي، وينتظر الآن الفائز من المواجهة المرتقبة بين اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي لتحديد خصمه في النهائي. وفقًا للتصنيف الجديد، الذي يعتمد في حساباته على نتائج الأندية خلال السنوات الخمس الماضية، فقد حافظ النادي الأهلي على صدارة الترتيب بثبات، محققًا 66 نقطة. يليه في المركز الثاني ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 63 نقطة، ثم الترجي الرياضي التونسي الذي يحتل المركز الثالث بـ 58 نقطة. أما نهضة بركان المغربي، فقد احتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة، مما يدل على تنافسية عالية في المراكز الأولى. وشهد الترتيب قفزة كبيرة وملحوظة لنادي الزمالك، الذي تقدم ليحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة. هذا التقدم يعود بشكل أساسي إلى مساره المتميز في البطولة القارية ووصوله إلى مراحلها النهائية، مما منحه دفعة قوية وزيادة في نقاط التصنيف القاري. في المقابل، لم يكن نادي بيراميدز المصري محظوظًا بنفس القدر، حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 48 نقطة. هذا التراجع يعزى إلى عدم تحقيق نتائج مماثلة على الصعيد القاري في الفترة الأخيرة، مما سمح للزمالك بتجاوزه في سلم الترتيب. وفي بقية المراكز ضمن العشرة الأوائل، احتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز السابع بـ 42 نقطة، يليه الهلال السوداني في المركز الثامن برصيد 39 نقطة. وشباب بلوزداد الجزائري جاء في المركز التاسع بـ 38 نقطة، متعادلًا في الرصيد مع سيمبا التنزاني الذي حل في المركز العاشر. هذه النتائج تعكس التنافس الشديد والديناميكية المستمرة في المشهد الكروي الأفريقي. تتجلى أهمية هذا التصنيف بالنسبة للزمالك في عدة جوانب. أولًا، فهو يعكس الدور الحيوي للمشاركات القارية في تحديد مكانة الأندية داخل القارة، حيث يعتمد التصنيف بشكل أساسي على أداء الفرق في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على مدار خمس سنوات. هذا يعني أن الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية هي عنصر حاسم للتقدم والارتقاء في الترتيب. ثانيًا، يمثل تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية نقطة تحول استراتيجية في مسيرته القارية. لم يقتصر تأثير هذا الإنجاز على الجانب الفني والتكتيكي فقط، بل امتد ليشمل تعزيز موقعه بشكل كبير في التصنيف القاري. هذا التعزيز قد يمنحه أفضلية ملموسة في النسخ المستقبلية من البطولات الأفريقية، سواء من حيث تحسين ترتيبه العام أو تجنب مواجهة الفرق الكبرى في مراحل مبكرة من المنافسات. علاوة على ذلك، فإن التقدم المستمر في التصنيف قد يفتح للزمالك أبواب المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو حلم يسعى إليه كل نادٍ كبير. ويؤكد التصنيف الجديد بوضوح أن المنافسة القارية لا تقتصر على مجرد الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب، بل تلعب المشاركة المستمرة والأداء القوي دورًا محوريًا في رسم خريطة القوة الحقيقية داخل أفريقيا. تتجسد هذه المنافسة في الصراع الدائم بين الأندية الكبرى للحفاظ على مواقعها المتقدمة أو السعي نحو التقدم بخطوات ثابتة في سلم الترتيب، مما يضيف بعدًا استراتيجيًا جديدًا للمنافسات الكروية في القارة السمراء





الزمالك تصنيف الأندية الأفريقية كأس الكونفدرالية الأهلي كرة القدم الأفريقية

