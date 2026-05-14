الزمالك يحقق نتائج أفضل من المتوقع في الموسم الحالي، ويشارك منتخب الشطرنج في بطولة إفريقيا للناشئين في أوغندا، ويحدد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية، ويقدم الرئيس الصيني لـ ترامب في عشاء بكين، ويوفر بورسعيد إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات لصيف 2026.

يقدم هذا النص مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية والفنية والإجتماعية في مصر، بما في ذلك أداء الزمالك في الموسم الحالي، مشاركة منتخب الشطرنج في بطولة إفريقيا للناشئين، تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والاتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية، وتقديم الرئيس الصيني لـ ترامب في عشاء بكين، وتوفير إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات لصيف 2026 في بورسعيد.

أكد جمال الزهيري، النقاد الرياضي، أن الزمالك نجح في تقديم مستوى فني و نتائج أفضل مما كان متوقعًا خلال الموسم الحالي، رغم الظروف الصعبة والأزمات التي مر بها الفريق، وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد .

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد وإبراهيم صلاح كان لهما دور مهم أيضًا في إبعاد اللاعبين عن الأزمات والتركيز فقط على المباريات. وأضاف الزهيري، أن جماهير الزمالك تبقى الداعم الأكبر للفريق في مختلف الظروف، وتمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة قوية للاستمرار وتحقيق النتائج الإيجابية.

كما تم تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية، كما تم الإشارة إلى استعداد بورسعيد لصيف 2026 بتوفير إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات. كما تم الإشارة إلى مشاركة منتخب مصر للشطرنج في بطولة إفريقيا للناشئين في أوغندا





