الزمالك الأقرب للتتويج في الدوري المصري.. وبيراميدز والأهلي يلاحقان في جولة الحسم

يشهد الدوري المصري الممتاز جولة حاسمة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي لتحديد البطل، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. الزمالك متصدرًا برصيد 53 نقطة، بينما يلاحق بيراميدز بـ51 نقطة والأهلي بـ50 نقطة. يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط للتتويج، بينما يعتمد بيراميدز والأهلي على نتائج الآخرين. تشهد الجولة الأخيرة ثلاث مباريات حاسمة ستحدد البطل.

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمشاهدة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز ، حيث يتصارع الزمالك و بيراميدز و الأهلي في سباق محموم لتحديد البطل، وسط حسابات معقدة وسيناريوهات مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة.

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، في مشهد يعكس حجم الإثارة التي يشهدها الموسم الحالي حتى الرمق الأخير. ويؤكد هذا التقارب أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، رغم أفضلية الزمالك الواضحة، حيث لا تزال الفرصة قائمة أمام المنافسين، ولو بشروط صعبة.

يبدو الزمالك الأقرب لحصد اللقب، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، من أجل التتويج رسميًا دون النظر إلى نتائج الآخرين. ويمتلك الفريق الأبيض أفضلية كبيرة، ليس فقط بسبب فارق النقاط، ولكن أيضًا بفضل الاستقرار الفني والنتائج القوية التي حققها في مرحلة الحسم، ما يجعله المرشح الأول لإنهاء الموسم على القمة.

أما بيراميدز، فيتمسك بحظوظه في المنافسة، رغم صعوبة المهمة، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا، من أجل خطف اللقب في سيناريو يبدو معقدًا لكنه يظل ممكنًا في كرة القدم. ويعتمد بيراميدز على تقديم أفضل ما لديه في مباراته الأخيرة، مع انتظار هدية من سيراميكا، في محاولة لاقتناص اللقب في اللحظات القاتلة.

أما الأهلي، فيواجه السيناريو الأصعب بين الثلاثي، حيث لا يكفيه الفوز على المصري البورسعيدي، بل يحتاج أيضًا إلى تعادل بيراميدز مع سموحة، وخسارة الزمالك أمام سيراميكا، حتى يتمكن من القفز إلى الصدارة والتتويج باللقب. وتجعل هذه الحسابات فرص الأهلي مرتبطة بشكل كبير بنتائج الآخرين، ما يزيد من صعوبة مهمته، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بالأمل حتى النهاية. تشهد الجولة الأخيرة ثلاث مواجهات حاسمة ستحدد بطل الدوري: الأهلي × المصري، الزمالك × سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز × سموحة.

وتقام المباريات في توقيت موحد، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، في ظل الصراع الشرس على اللقب. رغم أفضلية الزمالك، فإن كرة القدم لا تعترف إلا بصافرة النهاية، وهو ما يجعل كل السيناريوهات واردة، خاصة في جولة تحمل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على جميع الفرق. وفي سياق آخر، شهد عالم الرياضة إنجازًا تاريخيًا لسيدات تنس الطاولة المصرية، حيث تغلبت على سلوفاكيا وتأهلت للدور الثالث من بطولة العالم، مما يعكس تقدم الرياضة المصرية في مختلف المجالات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري المصري الممتاز الزمالك بيراميدز الأهلي جولة الحسم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

53 تريليون جنيه من الدولة للمعاشات خلال 50 عاما.. تفاصيل مهمةقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة ستدفع 53 تريليون...

Read more »

فوربس: أجر محمد صلاح 1.6 مليار جنيه فى 2023 ويتفوق على هالاند - اليوم السابعوضعت مجلة فوربس الأمريكية الدولي المصري محمد صلاح ضمن قائمة أكثر 50 رياضياً أجرا في العالم بواقع 53 مليون دولار ما يزيد عن 1.6 مليار جنيه مصري وفقاً لقائمة 2023

Read more »

19 نوفمبر.. موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى الأرجنتينأظهرت نتائج رسمية جزئية للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين ، أن وزير الاقتصاد 'سيرخيو ماسا' (51 عاما)، والخبير الاقتصادي الليبرالي 'خافيير مايلي' (53 عاما)، سيتنافسان في الجولة الثانية

Read more »

نصف الشركات في إسرائيل تتكبد خسائر فادحة بلغت 50% من إيراداتهاأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، بأن 51٪ من الشركات في إسرائيل أبلغت عن خسائر فادحة بأكثر من 50٪ من إيراداتها.

Read more »

سعر الدولار اليوم السبت 19-4-2025 مقابل الجنيه المصري.. آخر تحديثكشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية سعر الدولار اليوم 19 4 2025 مقابل الجنيه المصري حيث سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 51 06 جنيه للشراء مقابل 51 - الوطن

Read more »

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-4-2026 في البنوك.. آخر تحديثشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الخميس استقرار نسبي حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 51 71 جنيه لعملية الشراء مقابل 51 85 جنيه للبيع - الوطن

Read more »