الزمالك يواصل الانفراد بصدارة الدوري بفوز ثمين على بيراميدز

الزمالك يحقق فوزًا مهمًا على بيراميدز بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز، ويعزز موقفه في صدارة مجموعة التتويج، ويقترب من حسم لقب الدوري.

حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا ومهمًا للغاية على نادي بيراميدز بهدف نظيف في مباراة مثيرة أقيمت مساء الخميس على أرض استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

هذا الانتصار يعزز من مكانة الزمالك في صدارة ترتيب مجموعة التتويج ويمنحه دفعة قوية نحو حسم لقب الدوري لهذا الموسم. المباراة شهدت أداءً قويًا من لاعبي الزمالك، الذين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب وخلق العديد من الفرص التهديفية، قبل أن يتمكنوا في النهاية من ترجمة إحداها إلى هدف الفوز الذي حسم المباراة لصالحهم.

هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط إضافية في رصيد الفريق، بل كان بمثابة رسالة قوية لمنافسيه، وعلى رأسهم بيراميدز والأهلي، بأن الزمالك عازم على القتال حتى النهاية من أجل تحقيق اللقب. بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة، ليتربع على قمة جدول ترتيب مجموعة التتويج بفارق مريح عن أقرب منافسيه. في المقابل، تجمد رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

هذا التعادل في الرصيد بين بيراميدز والأهلي يزيد من حدة المنافسة بينهما على المركز الثاني، وبالتالي على فرصة المنافسة على اللقب في الجولات المتبقية من عمر المسابقة. الفارق الآن بين الزمالك وأقرب منافسيه، بيراميدز والأهلي، قد وصل إلى خمس نقاط كاملة، وهو فارق يعتبر كبيرًا في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، خاصة وأن هناك أربع جولات فقط متبقية من مرحلة التتويج. هذا الفارق يمنح الزمالك أفضلية واضحة في سباق حسم اللقب، ويجعله الأقرب للفوز بالبطولة.

الزمالك الآن في وضع يسمح له بالتحكم في مصيره، حيث يكفي الفريق تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من أصل أربع متبقية ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، وهو رقم لن يتمكن أي من بيراميدز أو الأهلي من الوصول إليه، حتى في حال فوزهم بجميع مبارياتهم المتبقية. هذا يعني أن الزمالك قد يحسم لقب الدوري رسميًا قبل نهاية مرحلة التتويج، إذا تمكن من تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

على الرغم من الأفضلية الواضحة للزمالك، إلا أن المنافسة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات. أي تعثر للزمالك في الجولات المقبلة قد يمنح منافسيه فرصة لتقليص الفارق، وإعادة إحياء آمالهم في المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة. بيراميدز والأهلي سيقاتلان بكل قوة في المباريات المتبقية، وسيحاولان استغلال أي نقطة ضعف في صفوف الزمالك من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق. الجمهور المصري ينتظر بفارغ الصبر نهاية الدوري، ويتوقع مباراة نهائية حاسمة بين الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب.

الزمالك يدرك تمامًا أهمية الحفاظ على فارق النقاط، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية، وتأمين لقب الدوري الممتاز لموسم 2025-2026. المدرب والجهاز الفني للفريق يعملان بجد على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمباريات القادمة، والتأكيد على أهمية التركيز والالتزام بالخطة الموضوعة. الفوز على بيراميدز يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الزمالك نحو تحقيق اللقب، ويعزز من ثقة اللاعبين بقدراتهم وإمكاناتهم.

الزمالك يطمح إلى تقديم أداء قوي ومميز في المباريات المتبقية، وإسعاد جماهيره العريضة التي تدعمه وتشجعه في كل مكان





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك بيراميدز الدوري المصري كرة القدم الرياضة

United States Latest News, United States Headlines