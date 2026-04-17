الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية: جاليليو يشيد بالإصرار ويحفز للجولة القادمة

الإعلامي محمد عبد الجليل «جاليليو» يحتفي بتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد، مشيداً بأداء الفريق في أصعب مواسمه، وداعياً للاحتفال ثم التركيز على مواجهة بيراميدز القادمة في الدوري المصري.

في سابقة رياضية لافتة، أثنى الإعلامي الرياضي المعروف، محمد عبد الجليل ، الملقب بـ « جاليليو »، على الأداء الرجولي والإصرار الذي أبداه نادي الزمالك ، والذي أثمر عن بلوغ الفريق الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية . جاء هذا الإنجاز التاريخي عقب تخطي عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحتدم الصراع ويتألق الفارس الأبيض في قلب القارة السمراء.

وعبر منصاته الرقمية، وتحديداً حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شارك «جاليليو» فرحته وبهجته بهذا التأهل، حيث كتب قائلاً: «برعب آه، بدراما أكيد، قمار كروي مؤكد، بس إحنا في الفاينال، ونتيجة الذهاب ساهمت في السيناريو ده بدون شك.. ف الحمد والشكر لله. مباراة المهدي وحسام وإسماعيل، وكالعادة الجمهور المتفوق على نفسه قبل الكل». لم يكتفِ «جاليليو» بهذا القدر من الاحتفاء، بل وجه رسالة عميقة لأبناء القلعة البيضاء، داعياً إياهم إلى تقدير حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل الظروف والتحديات التي واجهت الفريق. وأضاف معلقاً: «لو هتنسى مؤقتًا آخر صفحة وتبص على الكتاب ككل؛ فالزمالك في أصعب مواسمه بيصل للنهائي الأفريقي! افرحوا الليلة دي يا جماعة، لأن صفحة ماتش الموسم ضد بيراميدز لازم تتفتح على كل الأصعدة من بكرة مباشرة». وللتفاصيل، فقد نجح نادي الزمالك في حجز مقعده بالنهائي الأفريقي المستحق بعد تعادله السلبي المخيب للآمال لكنه كان كافياً، مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري. المباراة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن إطار لقاء الإياب من دور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، شهدت صراعاً تكتيكياً قوياً، ورغم عدم تسجيل الأهداف، إلا أن النتيجة الإجمالية كانت في صالح الفارس الأبيض. وبعيداً عن أجواء الإثارة الأفريقية، يتجه تركيز الزمالك حالياً نحو استحقاقاته المحلية، حيث من المقرر أن يلتقي الفريق بنظيره فريق بيراميدز في مواجهة كروية من العيار الثقيل. هذه القمة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تمثل الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري، ستُقام يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري لعام 2026. إن هذا التأهل يمثل دفعة معنوية هائلة للفريق وجماهيره، ويعكس الروح القتالية والرغبة في تحقيق الألقاب، على الرغم من الصعوبات التي قد تعترض طريق أي فريق كبير. يُذكر أن الزمالك كان قد قدم أداءً قوياً في الأدوار السابقة، معتمداً على تكتيكات متوازنة بين الدفاع والهجوم، وقدرة لاعبيه على الحفاظ على هدوئهم تحت الضغط، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج. كما أن دعم الجماهير الذي وصفه «جاليليو» بالمتفوق على نفسه، لعب دوراً لا يُستهان به في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على بذل أقصى الجهود. إن الوصول إلى نهائي بطولة قارية كبرى ليس بالأمر الهين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها الكرة الأفريقية. ويُعد هذا الإنجاز شهادة على العمل الدؤوب والتخطيط الجيد الذي قام به الجهاز الفني والإداري للنادي، بالإضافة إلى عزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق النجاح. مع انطلاق صافرة نهاية مباراة الإياب، انطلقت أفراح الجماهير المصرية، خاصة محبي نادي الزمالك، الذين احتفلوا بهذا التأهل التاريخي، معربين عن ثقتهم بقدرة الفريق على التتويج باللقب الغالي. الآن، تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة مع بيراميدز، والتي ستمثل اختباراً حقيقياً لقدرات الزمالك في الدوري المحلي، والتي من المفترض أن تبدأ صفحاتها بالتفتح والاستعداد لها من اليوم التالي. تُعد هذه الفترة من الموسم حاسمة بالنسبة للزمالك، حيث يتنافس على جبهتين رئيسيتين، بطولة قارية وبطولة محلية، ويتطلب ذلك تركيزاً عالياً وقدرة على التكيف مع ضغط المباريات المتتالية. إن التاريخ يعيد نفسه، فالزمالك اعتاد على تقديم مستويات متميزة في أصعب الظروف، وهذا التأهل ما هو إلا دليل جديد على ذلك. الاحتفال الليلة هو حق مشروع للجماهير، ولكن الغد يحمل تحديات جديدة وفرصاً لمواصلة النجاح. مواجهة بيراميدز في الدوري المصري تعد قمة بحد ذاتها، ومن المتوقع أن تشهد تنافساً شرساً بين الفريقين، نظراً لقوة كل منهما ورغبته في حسم لقب الدوري. إن الأداء الذي قدمه الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية يبعث على التفاؤل، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على مبارياته المحلية أيضاً. التركيز سيكون المفتاح، والقدرة على استعادة النشاط والروح القتالية بعد مجهود مباراة نصف النهائي الأفريقي ستكون عاملاً حاسماً في مواجهة بيراميدز. إن قصة الزمالك في هذا الموسم هي قصة تحدٍ وإصرار، والوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية هو الفصل الأبرز فيها حتى الآن، ولكن القصة لم تنتهِ بعد، والفصول القادمة تحمل آمالاً وطموحات أكبر





