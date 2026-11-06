الزمالك يعلن تشكيلته ضد مصر للتأمين وصلاح يهدد مرمى فرايبورج

الزمالك يغير تشكيله لمواجهة مصر للتأمين في كأس مصر، بينما يثني أونواتشو على صلاح في طرابزون سبور الذي خسر أمام فرايبورج.

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال عن تعديلات جوهرية على التشكيل الأساسي المزمع خوض مباراة مصر للتأمين بها. تأتي هذه المباراة المحددة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن جولة الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

تعديل تشكيل الزمالك ضد مصر للتأمين

ويضم خط وسط الزمالك في هذه المعركة كلا من محمد شحاتة، وأحمد ربيع، وعبد الله السعيد كركائز أساسيين في الوسط. وتأتي هذه التغييرات بناءً على توجيهات معتمد جمال لتحسين الأداء وتحقيق نتيجة إيجابية ضد المنافس.

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ويتوفر على مقاعد البدلاء مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يمكنهم تغيير مجريات المباراة، ومن بينهم عمر عبد العزيز، وأحمد حسام، ومحمد فرج، والسيد أسامة، ويوسف وائل المعروف بـ"فرنسي"، بالإضافة إلى محمود جهاد وآدم كايد وسيف جعفر.

جدول منافسات الزمالك في كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للتأمين مع فريق إنبي الشرقي في جولة الـ16 من البطولة. وقد حجز إنبي مقعده بالدور المقبل عقب فوزه الصعيب على فريق بروكسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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إيقاف حسام حسن والمحاضرات الفنية للمنتخب

في سياق متصل، أوضح الإعلامي شلبي أن قرار إقالة الجهاز الفني يجب اتخاذه قبل مواجهتي منتخب مالاوي المقبلتين لتجنب تأجيل الملف. وأكد أن حسام حسن ممنوع من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس تنفيذًا لقرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعليه، ستعقد المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب داخل فندق الإقامة، وسيتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي.

أونواتشو يثني على صلاح وخسارة طرابزون

أثنى اللاعب النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح، مشيدًا بالدور الكبير الذي يؤديه داخل الفريق. وأكد أونواتشو امتنانه للعمل إلى جواره والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية المميزة.

وجاءت تصريحات أونواتشو عقب خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. سجل لوكاس كوبلر هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة الرابعة عشرة.