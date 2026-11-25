ترأس رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اجتماعا للحماية الوطنية لتعزيز تجهيز الجيش العراقي وسط التوترات الإقليمية دون الإفصاح عن تفاصيل التسليح الجديد.

عقدت اللجنة العليا للتسليح اجتماعا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ، بهدف تطوير القدرات التسليحية للجيش العراقي ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية. جرت هذه الجهود في سياق مسعى واضح لتعزيز الكفاءة الدفاعية للقوات المسلحة amidst التوترات الإقليمية المتصاعدة التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة.

تحديث الدفاع الجوي وحماية الأجواء العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال الاجتماع أن الاهتمام بملف التسليح يعتبر جزءا أساسيا من المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن تعزيز جاهزية القوات المسلحة يهدف بشكل مباشر إلى حماية سيادة العراق وأمنه ومصالح شعبه. يأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة العراقية الحثيثة لتحديث القدرات العسكرية، وذلك من خلال تنويع مصادر التسليح بشكل استراتيجي. ركزت المساعي العراقية بشكل خاص على تطوير منظومات الدفاع الجوي الحديثة، لتعزيز قدرة البلاد على حماية أجوائها بشكل كامل وفعال. يأتي هذا التركيز الأمني والدفاعي في ضوء تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، مما يجعل من حماية المجال الجوي العراقي أولوية استراتيجية قصوى لضمان أمن الدولة.

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الزيدي يربط بين الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة

شدد علي فالح الزيدي على أن توجهات حكومته تركز بشكل أساسي على التنمية والبناء والإعمار، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أوضح الزيدي أن توفير متطلبات الحياة الكريمة للأهالي يعتبر هدفاً رئيسياً، ولكن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل ضرورة حتمية لحماية هذه المسارات التنموية الهامة. أوضح القائد العام للقوات المسلحة أن البيئة الآمنة شرط أساسي لاستدامة جهود الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة.

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قرارات اللجنة العليا للتسليح والمستقبل العسكري

أسفر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء عن اتخاذ قرارات وإصدار توصيات متعددة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل ملحوظ. سعت هذه التوصيات إلى الارتقاء بمستوى تجهيز الجيش العراقي وجاهزيتها التشغيلية، إلا أن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء لم يكشف عن تفاصيل دقيقة لهذه القرارات أو طبيعة المعدات التي سيتم شراؤها أو تطويرها.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي عراقية مستمرة لتحديث قدراتها العسكرية وتطوير منظوماتها الدفاعية بما يتماشى مع التحديات الأمنية الراهنة. تعمل الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات على ضمان استقلالية القرار الأمني وحماية المصالح الوطنية العليا في وقت تتسم فيه المنطقة بعدم الاستقرار.