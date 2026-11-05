الزياني وجيرابيتريتيس يبحثان تعزيز التعاون في مجلس الأمن وملاحة مضيق هرمز

باحث وزير الخارجية البحريني وزميله اليوناني سبل تطوير التنسيق في مجلس الأمن وحماية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب أثناء عضوية البلدين بالهيئة.

أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء، مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين العربية البحرينية واليونان. وقد ركزت المحادثات على تطوير التنسيق المشترك الذي تبنّاه الجانبان خلال فترة عضويتهما الحالية في مجلس الأمن الدولي، بهدف مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة. جاء هذا اللقاء التبادلي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وضمان سلامة خطوط الإمداد الحيوية.

توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء أن طرفي الاتصال استعرضا العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين واليونان، والتي تشهد نمواً متواصلاً في شتى المجالات. وبحث المسؤولان سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للمدنيين والمؤسسات في كلا البلدين. كما تمت مناقشة الخطوات العملية القابلة للتنفيذ لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في العاصمتين المنامة وأثينا.

Also read دراسة سريرية تكشف عن ارتباط تناول اللوز بانتظام بتحسن بعض مؤشرات النوم لدى البالغين

حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب

ركزت المباحثات بشكل مكثف على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك داخل مجلس الأمن الدولي لضمان حماية حرية وسلامة الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية الحيوية. شمل ذلك بشكل خاص مضيق هرمز ومضيق باب المندب، اللذين يعتبران شريانين اقتصاديين عالميين لا غنى عنهم لتدفق الطاقة والمواد الغذائية. ناقش الوزيران التدابير اللازمة لتجنب أي تداعيات سلبية قد تصيب التجارة الدولية والاقتصاد العالمي نتيجة التهديدات المحتملة لحرية الملاحة في هذه المناطق.

Advertisement

تبادل الرؤى حول الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد

تبادل الوزير البحريني والدبلوماسي اليوناني وجهات النظر بشأن آخر المستجدات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والأطلسي. تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لخفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التطورات الحساسة التي تشهدها عدة جغرافيات استراتيجية. أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء لدعم مبادرات السلام والمصالحة التي تعمل على تثبيت دعائم الأمن الدولي.

ضمان إمدادات الطاقة والغذاء العالمية والمستقبل

شددت المحادثات على الربط المباشر بين سلامة الممرات المائية العالمية واستقرار إمدادات الطاقة والغذاء التي تعتمد عليها الأسواق المالية. أوضح المسؤولان أن أي اختلال في الملاحة عبر مضيق هرمز أو باب المندب سيترجم تلقائياً إلى صدمات اقتصادية خطيرة قد تمس حياة الملايين من المستهلكين حول العالم. من المتوقع أن يستمر هذا التنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية البحرينية والمثيل اليوناني في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع تصاعد الأزمات.