رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يبدأ زيارة رسمية لمصر لبحث التعاون الاستثماري والربط الكهربائي ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية مع القيادة المصرية.

يستعد رئيس الوزراء العراق ي علي الزيدي لمغادرة العاصمة بغداد والانطلاق نحو مصر ، في خطوة دبلوماسية واقتصادية تهدف إلى تعميق الروابط الاستراتيجية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة عقب دعوة رسمية تلقاها الزيدي من الرئيس ال مصر ي عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقاء أجري في أواخر أغسطس الماضي، حيث أكدت القاهرة استعدادها لدعم جهود الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الثنائي.

أولويات الزيارة الاقتصادية والاستثمارية

تركز الأجندة الرئيسية لزيارة علي الزيدي على قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، والتي تعتبر المحرك الأساسي للتعاون المشترك. يسعى الجانبان إلى توقيع اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم تتجاوز النوايا الحسنة لترجمتها إلى عقود قابلة للتنفيذ، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى داخل الأراضي العراقية.

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أوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مكثفة مع ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية الكبرى. تهدف هذه اللقاءات إلى فتح قنوات حوار مباشرة تسهل تدفق الاستثمارات وتوسع حجم التبادل التجاري بين بغداد والقاهرة، بما يعكس النمو الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية.

على صعيد التحديات الداخلية، يبحث الزيدي مع نظرائه المصريين سبل دعم سلطة الدولة في العراق من خلال التعاون التقني والأمني. تركز المباحثات على تعزيز القدرات المؤسسية الرسمية، وحصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية النظامية فقط، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وهي ملفات ترى القيادة العراقية أن الشراكة مع مصر يمكن أن تساهم بشكل فعال في تقدمها.

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التعاون الثلاثي والتحركات الإقليمية

تكتسب زيارة الزيدي أهمية خاصة كخطوة تمهيدية لتعزيز مسار التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، الذي شهد نشاطاً متزايداً في الفترة الأخيرة. يرى محللون استراتيجيون أن هذا الترتيب الثلاثي يمثل إطاراً آمناً وفعالاً لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية، خاصة في ظل السعي العراقي لتوسيع دائرته الدبلوماسية وتوطيد علاقاته مع المحيط العربي والإقليمي.

من جانبه، أكد مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، رائد العزاوي، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي تأتي تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات التقنية والسياسية التي عقدتها اللجنة العراقية المصرية المشتركة. وتتمتع مصر بمكانة جيوسياسية بارزة في الحسابات العراقية، مما يجعلها شريكاً أساسياً في نقل التجارب الناجحة، خاصة في مجالات التطوير العمراني والخدمية التي تخدم الشعبين.

تأتي هذه الزيارة في توقيت حساس يتزامن مع تأجيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء العراقي إلى بيروت، مما يعكس الأولوية القصوى التي يمنحها العراق للقاهرة حالياً. يشير ذلك إلى رغبة بغداد في ترسيخ دعائم العلاقة مع أقوى دولة عربية من حيث النفوذ والمكانة، وذلك قبل خوض أي تحركات أخرى قد تكون أقل استقراراً أو أقل نضجاً على الصعيد الثنائي.

الأبعاد الأمنية والتنسيق السياسي

في الجانب الأمني، يلعب الجهاز المركزي للأمن الوطني ودور مصر في تدريب القوات العراقية دوراً محورياً في العلاقات الثنائية. أكد مدير مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أن مصر لا تزال محطة رئيسية لتأهيل وتدريب العناصر الأمنية العراقية، مما يمنح البعد التدريبي والاستخباراتي وزناً إضافياً لزيارة الزيدي ولقاءاته مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.

ناقش الزيدي مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، الذي نقل رسالة شخصية من الرئيس السيسي، عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة واستعداد القاهرة لمساندة تطلعات الشعبين. تم التركيز خلال هذا اللقاء على التنسيق السياسي بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، وسبل توحيد المواقف العربية تجاه التحديات الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة.

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يسعى العراق بنشاط إلى تجنب أي تصعيد إقليمي قد يدفع البلاد نحو ساحة لتصفيقة الحسابات بين الأطراف المتنازعة. من خلال التنسيق المستمر مع مصر والدول العربية الأخرى، تحاول الحكومة العراقية رسم خريطة واضحة لمواقفها التي تتسم بالحذر والحاجة الملحة إلى الاستقرار الداخلي والخارجي لضمان تنفيذ خططها التنموية.

مشاريع البنية التحتية والنفط

تتجاوز مجالات التعاون المقترحة الطاقة والكهرباء لتشمل تطوير عمليات تكرير النفط العراقي في المنشآت المصرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية. كما ينوي الجانبان التعاون في قطاعي الزراعة والطاقة النظيفة، باستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركات المصرية المتقدمة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة وصديقة للبيئة.

يخطط الزيدي أيضاً لمراجعة وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة العراقية السابقة في عهد رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. يتم التركيز بشكل خاص على ملفات تصدير الكهرباء والغاز، والتي تشكل جزءاً أساسياً من خطة العراق لتعزيز أمنه الطاقوي وتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما في ذلك مصر.

ختاماً، تحمل زيارة علي الزيدي إلى مصر دلالات متعددة الجوانب، تتراوح بين الاقتصاد الاستراتيجي والأمن الإقليمي. تمثل هذه الجولة اختباراً حقيقياً لقدرة العراق على تحويل التقارب السياسي الحالي إلى شراكات ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، في ظل مناخ إقليمي يتطلب مزيداً من الوحدة والتركيز على المصالح المشتركة.