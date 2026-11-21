رئيس الوزراء العراقي يحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية ويشمل المستحقين بمبادرة وطن، فيما تستعيد القوات الأمن سيطرتها على جرف الصخر بعد 12 عاماً.

أكد حيدر العبودي ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيهات عاجلة للمحافظين بحصر جميع التجاوزات السكنية القائمة على خطوط الأنابيب النفطية في المناطق المحظور البناء فيها. وشملت التوجيهات أيضاً معالجة هذه التجاوزات وضمان شمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن ب مبادرة وطن الحكومية لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية.

حصر التجاوزات السكنية على البنية التحتية النفطية

أوضح العبودي أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تنظيم الوضع في المناطق المحيطة بخطوط الأنابيب، حيث شدد على ضرورة إحصاء كافة التجاوزات القائمة والعمل على معالجتها قانونياً وإنشائية. وقد وجه رئيس الوزراء بإنشاء آلية دقيقة لجمع البيانات حول هذه المخالفات، لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي تهدد أمن الطاقة في البلاد. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حكومية شاملة لحماية البنى التحتية الحيوية من الاعتداءات العشوائية.

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ويهدف حصر هذه التجاوزات إلى توفير أرضية صلبة لإعادة توطين المتضررين بشكل نظامي، بدلاً من الاستمرار في النمو العشوائي الذي يعيق عمليات الصيانة والاستكشاف. ومن خلال مبادرة وطن، سيتم تقديم الدعم للأسر المتعثرة التي تقطن في هذه المناطق، مما يساهم في تخفيف العبء الاجتماعي على هذه القرى والبلدات النامية حول الحقول النفطية.

استعادة السيطرة الأمنية في جرف الصخر والجرف النصر

في تطور موازٍ للأزمة السكنية والبنية التحتية، أعلن الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، عن افتتاح الطريق الرابط بين اللطيفية وجرف النصر وكربلاء المقدسة، مما يسهل الحركة ويحسن الربط الاستراتيجي في المنطقة. وكان قد سبق هذا الإعلان قرار علي الزيدي بإعادة انتشار القوات الأمنية والعسكرية العراقية داخل قضاء جرف الصخر ومناطقه المحيطة، وذلك في خطوة تهدف إلى استعادة سيادة الدولة الكاملة على تلك territories. قد خضع قضاء جرف الصخر الواقع شمالي محافظة بابل لسيطرة فصيل كتائب حزب الله العراقي لفترة امتدت لـ 12 عاماً بعد انتهاء المعارك المباشرة مع تنظيم داعش. وخلال هذه الحقبة الطويلة، مارس الفصيل سياسة صارمة منعت النازحين من العودة إلى منازلهم لممارسة حياتهم الطبيعية، مما أدى إلى تدهور اجتماعي واقتصادي كبير في المنطقة.

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تداعيات تهريب النفط وآثارها الاقتصادية

أشارت التقارير الأمنية إلى أن سيطرة كتائب حزب الله سمحت بممارسة عمليات واسعة النطاق لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية إلى خارج البلاد. وقد بلغت مستويات التهريب ذروتها لتصل نحو 16 ألف صهريج خلال شهرين فقط، بمعدل يومي يتراوح بين 15 و 20 صهريجاً يتم تصديرها عبر محافظتي كركوك والسليمانية.

يأتي القرار الحالي لاستعادة السيطرة الأمنية على جرف الصخر كحل جذري لهذه الممارسات غير المشروعة التي كانت تضرب الاقتصاد الوطني. ومن خلال عودة القوات النظامية وفتح الطرق الرئيسية، تهدف الحكومة إلى وقف هذه التسريبات وضمان أن تكون عائدات النفط لصالح الموازنة العامة، وليس لأي فصيل أو جهة خاصة.

آليات تنفيذ المبادرة الوطنية لتوزيع الأراضي

ترتبط معالجة التجاوزات السكنية ارتباطاً وثيقاً بمبادرة وطن، التي تهدف إلى توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين من السكان. وبموجب التوجيهات الجديدة، سيتم اعتبار شاغلي المساكن في مناطق خطوط الأنابيب من ضمن قائمة المستفيدين المؤهلين لهذا البرنامج الاجتماعي الشامل.

وستعمل الجهات الحكومية المعنية على تنسيق الجهود بين المحافظات والوزارات ذات الصلة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بسرعة وكفاءة. ويتوقع أن يؤدي هذا الحل إلى تخفيف الازدحام السكاني في المناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة للأسر المتأثرة، بالإضافة إلى حماية البيئة والبنية التحتية الوطنية من أي أضرار مستقبلية.

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وتستمر الجهود الحكومية في مراقبة الوضع الأمني والإداري في جرف الصخر وغيرها من المناطق المتأثرة، للتأكد من استمرارية الاستقرار ومنع أي محاولات لاستعادة النفوذ غير المشروع من قبل الفصائل المسلحة.