السجن المشدد لمرتكبي جريمة خطف وتشويه شاب في القليوبية

تفاصيل حكم محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لعدة متهمين في واقعة خطف الشاب إسلام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية والاعتداء عليه جسدياً ونفسياً والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية أحكاماً قضائية رادعة في واحدة من أبشع القضايا التي هزت الرأي العام المحلي، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمتهم رئيسي مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة، فيما قضت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهمين آخرين مع وضعهم تحت المراقبة، والسجن 3 سنوات لمتهم رابع، بينما قضت بالسجن لمدة 3 أشهر لسيدتين، في حين حصل متهم واحد على البراءة.

تعود هذه الأحكام إلى قضية خطف الشاب إسلام والاعتداء عليه بطريقة مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها. وقد ترأست الجلسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية عدد من المستشارين المرموقين، لضمان تحقيق العدالة الناجزة في قضية تضمنت انتهاكات جسيمة للحريات الشخصية والكرامة الإنسانية. وبحسب تفاصيل أمر الإحالة، فقد كشفت التحقيقات عن سيناريو مرعب بدأ في يوم 11 فبراير من عام 2026، حيث قام المتهمون باستعراض قوتهم والتلويح بالعنف ضد المجني عليه وذويه.

ولم يكتفِ الجناة بالتهديد، بل اقتحموا مسكن الشاب في وضح النهار وأمام أنظار أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة تحت وطأة السلاح الأبيض والتهديد بالقتل. وفي محاولة سادية لإذلال الشاب وكسر كبريائه، أجبره المتهمون على ارتداء ملابس نسائية في محاولة صريحة للطعن في رجولته، ثم قاموا بجولاته في المنطقة تحت التهديد لترويعه وتخويفه وإلحاق أقصى درجات الأذى النفسي به، مما تسبب في حالة من الرعب الشديد ليس فقط للمجني عليه، بل لذويه ولجميع سكان المنطقة الذين شهدوا هذه الجريمة النكراء.

ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الخطف والاحتجاز القسري، حيث نقل المتهمون الشاب إلى مكان قصي بعيداً عن أعين الناس، وهو مسكن أحد المتهمين، وهناك مارسوا عليه أبشع أنواع التعذيب البدني. تضمنت أعمال التعذيب الضرب المبرح باستخدام أسلحة بيضاء من نوع سنجة، واستخدام الأحذية في الضرب على أماكن متفرقة من جسده، مما أدى إلى إصابات بالغة أثبتتها التقارير الطبية والطب الشرعي، وأكدت أن هذه الإصابات تحتاج إلى علاج لفترة تتجاوز 20 يوماً.

وقد شكل المتهمون عصبة من أكثر من خمسة أشخاص، مما زاد من حالة العجز والضعف التي كان يعاني منها المجني عليه أثناء فترة احتجازه القسري. وفي تطور خطير يبرز الجانب الإجرامي الحديث في القضية، قام المتهمون بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه باستخدام التكنولوجيا. فقد استخدموا هواتف محمولة لتصوير الشاب في أوضاع مخلة بالشرف والاعتبار وهو يرتدي تلك الملابس النسائية رغماً عنه، ثم قاموا بنشر هذه الصور والمقاطع المرئية على منصات التواصل الاجتماعي.

كان الهدف من هذا الفعل هو التشهير بالشاب وإقصاؤه من محيطه الاجتماعي وجعله مادة للسخرية والازدراء، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً صارخاً على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمعية في المجتمع المصري، وانتهاكاً جسيماً للخصوصية التي يكفلها القانون. واختتمت التحقيقات بالإشارة إلى حيازة المتهمين لأسلحة بيضاء وأدوات اعتداء بدون ترخيص، وهو ما عزز من موقف الاتهام وأكد نية الجناة المبيتة لارتكاب هذه الجرائم المركبة.

لقد جاءت أحكام محكمة جنايات بنها لترسل رسالة واضحة بأن التنمر والاعتداء على الكرامة الإنسانية، سواء كان مادياً بالضرب والخطف أو معنوياً عبر الفضاء الإلكتروني، هي جرائم لا يمكن التسامح معها. إن هذه القضية تفتح الباب لمناقشة مخاطر التنمر الإلكتروني والجرائم التي تستهدف تدمير الحياة الاجتماعية للأفراد، مؤكدة أن القضاء المصري يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين وكرامتهم





