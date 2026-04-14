السعودية تضغط على أمريكا لرفع الحصار عن موانئ إيران.. وإقبال على قطار النزهة بالإسكندرية

أفادت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على إيران ، وتحديداً رفع الحصار عن الموانئ ال إيران ية. تأتي هذه الجهود في سياق التوترات المتصاعد في المنطقة، حيث تسعى الرياض إلى إيجاد حلول دبلوماسية وتهدئة الأوضاع. لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة بشأن الضغوطات التي تمارسها السعودية ، ولكن يشير التقرير إلى أن المحادثات جارية على مستويات مختلفة، وتهدف إلى إقناع واشنطن بتغيير سياستها تجاه إيران . هذا التحرك يعكس تغيراً في الديناميكيات الإقليمية، ويدلل على سعي المملكة لتأمين مصالحها الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ويُذكر أن العلاقات بين السعودية و إيران تشهد توتراً مستمراً، خاصةً في ظل الخلافات حول قضايا إقليمية مختلفة، مثل الحرب في اليمن، والبرنامج النووي ال إيران ي.

تتضمن المساعي السعودية محاولات لإقناع الولايات المتحدة بأن تخفيف القيود سيساعد في تحقيق الاستقرار، من خلال تسهيل التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في إيران. يشمل ذلك الضغط على واشنطن لإعادة النظر في الحظر المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي يؤثر بشكل كبير على قدرة إيران على استيراد وتصدير البضائع، مما يعيق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

من ناحية أخرى، شهد قطار النزهة إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً لقضاء عطلة شم النسيم في الإسكندرية. وقد استمتع الزوار بتجربة فريدة من نوعها، حيث استمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة، والخدمات المميزة التي يوفرها القطار. تعتبر هذه المبادرة جزءاً من جهود الحكومة لتشجيع السياحة الداخلية، وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة للمواطنين. وقد ساهمت الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة الركاب في زيادة الإقبال، حيث شعر الزوار بالأمان والثقة. هذا الإقبال يعكس رغبة المواطنين في الاستمتاع بالعطلات، وقضاء أوقات ممتعة في جو من المرح والترفيه. كما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية رئيسية، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. ويُشير هذا الإقبال إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية السياحية، وتوفير خدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات الزوار. القطار يمثل نموذجاً ناجحاً للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز السياحة المحلية، وتقديم تجارب سفر ممتعة وآمنة.

في سياق آخر، أعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن متابعة الكنيسة الكاثوليكية بمصر باهتمام بالغ لما تم تداوله من رسائل تضمنت عبارات مسيئة للبابا لاون الرابع عشر. وعبر عن أسف الكنيسة العميق لأي خطاب يمس كرامة الرموز الدينية. وشدد في بيان أصدره على تمسك الكنيسة الكاثوليكية بروح الإنجيل التي تدعو إلى مقابلة الإساءة بالمحبة. كما دعا أبناء الكنيسة وجميع المؤمنين إلى الصلاة من أجل أن يسود السلام في العالم، مقتدين بقول السيد المسيح: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون.

يأتي هذا البيان في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتقد البابا لاون الرابع عشر، ووصفه بأنه ليبرالي، وأشار إلى أنه يجب عليه التوقف عن مجاملة اليسار الراديكالي. هذه التصريحات صدرت بعد وعظة للبابا حث فيها قادة العالم على السلام. بيان الكنيسة الكاثوليكية يعكس موقفاً ثابتاً يدعو إلى التسامح والمحبة، ويؤكد على أهمية احترام الرموز الدينية. ويُعد هذا الموقف جزءاً من جهود الكنيسة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات.

كما أن وزير الخارجية التقى برئيس تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدي.





