السعودية تقدم دعماً عاجلاً لليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لدعم الكهرباء

أعلنت السعودية عن دعم عاجل لليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية وتعزيز الاستقرار.

أعلنت السعودية ، الأربعاء، عن تقديم دعم عاجل لليمن بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمن ية. يأتي هذا الدعم في إطار جهود المملكة المستمرة لدعم الشعب اليمن ي الشقيق وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يزيد من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وصرح السفير آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بأن هذا الدعم يأتي بمتابعة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وصدرت الموافقة الكريمة على تقديم المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، تشمل الديزل والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء. وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للنهج الراسخ للمملكة في مساندة اليمن، وتعزيز استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لليمنيين ويدفع مسار التعافي الاقتصادي في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية نتيجة الصراع المستمر منذ 12 عاماً بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وتعد المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً رئيسياً لليمن، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار بين الأطراف اليمنية بهدف تحقيق السلام والاستقرار. وقد قدمت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العديد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة، منها الطاقة، والصحة، والتعليم، والمياه، والطرق، وغيرها. ويعكس هذا الدعم الجديد التزام المملكة المستمر بمساندة الشعب اليمني، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في البلاد.

كما يأتي في وقت تشهد فيه اليمن تحديات كبيرة، منها تدهور البنية التحتية لقطاع الكهرباء نتيجة الحرب، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تؤثر على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تحسين إمدادات الكهرباء، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الأنشطة التجارية والخدمية التي تعتمد على الطاقة. وعلى صعيد متصل، تواصل المملكة جهودها الإنسانية في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نفذ العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الدعم الجديد ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة للمملكة لدعم اليمن، والتي تركز على تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني. كما أن السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والسلام في المنطقة. وتؤكد الرياض باستمرار على أهمية وحدة اليمن واستقلاله، وترفض أي تدخلات خارجية في شؤونه.

وفي هذا السياق، تسعى المملكة إلى تعزيز دور الحكومة اليمنية الشرعية، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. ويظل الدعم السعودي لليمن مثالاً يحتذى به في العمل الإنساني والتنموي، ويعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين. ومن خلال هذه المساعدات، تؤكد السعودية التزامها الراسخ بمساعدة اليمن على تجاوز محنته، وبناء مستقبل أفضل لأبنائه





