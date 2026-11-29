يلتقي المنتخب السعودي بالبلجيكي في دور الـ32 من مونديال الناشئين، في مواجهة تاريخية تحاكي فوز 1994، حيث يسعى الأخضر لرد الجميل بعد تأهله من المجموعة الرابعة.

تتجدد المنافسات الكروية بين المنتخب السعودي لكرة القدم للمنتخبات تحت سبع عشرة عاماً، و المنتخب البلجيكي نظيره، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقامة في قطر. يهبط المصافان على أرضية استاد خالد بلان غداً الاثنين، في مواجهة تجمع بين منتخبين نجحا في حجز مقاعد التأهل للمرحلة الإقصائية من البطولة، مما يضيف ثقلًا تاريخيًا ورياضيًا كبيرًا لهذا اللقاء الحاسم.

العودة لذكرى تاريخية عام 1994

تستحضر الجماهير السعودية المواجهة الفاصلة التي جمعت بين المنتخبين في 29 يونيو 1994، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة. قاد اللاعب سعيد العويران المنتخب السعودي آنذاك لتحقيق فوز حاسم بهدف دون رد، بفضل سجله لأحد أشهر الأهداف في تاريخ المونديال، الذي جاء إثر انطلاقة فردية مذهلة من منتصف الملعب، تجاوز خلالها عدداً من لاعبي المنتخب البلجيكي قبل أن يودع الكرة في الشباك.

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لم يكن هذا الهدف مجرد لحظة استثنائية في مسيرة العويران الفردية، بل ارتبط بإنجاز تاريخي عميق للكرة السعودية، حيث قاد المنتخب إلى التأهل للدور الثاني في مشاركته الأولى بكأس العالم. فتح هذا الفوز الباب أمام واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الأخضر على الساحة الدولية، ليصبح مرجعاً يتباهى به الجيل الحالي من اللاعبين والمدربين.

مسيرة السعودية في المجموعة الرابعة

يدخل المنتخب السعودي بقيادة مدربه أحمد الحنفوش هذا اللقاء بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني برصيد ست نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل خسارة واحدة في المباريات الثلاث. استهل الأخضر مشواره في البطولة بالخسارة المفاجئة أمام منتخب أوروجواي بنتيجة 2/3، وهي نتيجة كانت تتطلب تعافياً سريعاً للعودة لمسار التأهل.

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لكن المنتخب السعودي فاجأ العالم بفوزه على منتخب فرنسا بهدف دون رد، ليقلب موازين المجموعة ويثبت قدرته على المنافسة ضد المنتخبات الكبرى. ثم حسم التأهل للمرحلة القادمة بانتصار مستحق على منتخب هايتي بنتيجة 2/1، مما أعطى الفريق زخماً نفسياً كبيراً قبل المواجهة المرتقبة مع بلجيكا.

أداء بلجيكا وتاريخها القوي

في المقابل، وصل المنتخب البلجيكي إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة، متجمعاً برصيد ست نقاط، خلف منتخب مالي الذي تصدر المجموعة. يتميز المنتخب البلجيكي بقاعدة فنية قوية ومستوى تنظيمي عالٍ، مما يجعله خصماً خطيراً يحتاج إلى تركيز مضاعف من الفريق السعودي لصد هجماته وكسر خطوطه الدفاعية المتينة.

تجمع هذه المواجهة بين منتخبين نجحا في حجز مقعديهما بالأدوار الإقصائية، في ظل اختلاف الظروف والمناسبة عن تلك التي شهدتها الملاعب الأمريكية عام 1994. يسعى الجيل السعودي الحالي إلى تحقيق نتيجة تعيده إلى دائرة الإنجازات، مستوحياً من النجاح التاريخي لسابقيه، في حين يحاول البلجيكيون تأكيد هيمنتهم الفنية على الساحة العالمية.

تحديات التأهل والمستقبل

ترتبط آمال الجماهير السعودية بهذا اللقاء ارتباطاً وثيقاً باستعادة المجد الماضي، حيث يمثل الفوز على بلجيكا خطوة حاسمة نحو الأدوار المتقدمة. يواجه المدرب أحمد الحنفوش تحدياً كبيراً في توجيه لاعبيه للتعامل مع ضغط المباراة وإبراز المستوى الأمثل الذي أظهره في مواجهة فرنسا.

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يتوقع المحللون والجمهور أن تكون هذه المباراة اختباراً حقيقياً لنضج الفريق السعودي، خاصة مع وجود ذكرى الفوز التاريخي التي تلاحق اللاعبين في كل خطوة. النجاح في تجاوز عقبة بلجيكا سيعني تأهلاً تاريخياً جديداً، في حين أن الخسارة ستترك آثاراً سلبية على مسار البطولة، مما يجعل كل تفصيل في الاستعدادات حاسماً لتحقيق الهدف المنشود.