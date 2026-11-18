الرئيس السابق لحزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم يحذر من انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويؤكد خطورة تأثيرها على وعي المجتمع واستقراره.

حذر الدكتور السعيد غنيم ، رئيس حزب المؤتمر والهيئة البرلمانية للحزب ب مجلس الشيوخ ، من المخاطر المتزايدة لظاهرة الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي. أكد غنيم أن تأثير هذه الظاهرة تجاوز مجرد إثارة الجدل أو نشر أخبار كاذبة، ليصبح تهديداً مباشراً لوعي المجتمع وتماسكه الاجتماعي. ولفت إلى أن هذه الشائعات تقوض قدرة المواطنين على التمييز بين الحقائق الثابتة والأكاذيب المدبجة، مما يخلق بيئة من عدم اليقين وعدم الثقة في المؤسسات الرسمية.

تأثير الشائعات على الوعي العام

وشدد غنيم على أن الشائعات غالباً ما تستهدف زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته الحاكمة، مما يؤدي إلى نشر حالة من القلق والارتباك العام. وتزداد خطورة هذا التأثير بشكل كبير عندما تتعلق القضايا اليومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل استقرار الاقتصاد، وتقلبات الأسعار، وجودة الخدمات العامة، ومستوى التعليم، والرعاية الصحية. وأشار إلى أن انتشار معلومة غير صحيحة قد يؤدي إلى ردود أفعال جماعية غير محسوبة العواقب، مما يخلق تشكيكاً واسعاً دون الاعتماد على أي حقائق موثقة أو مصادر رسمية.

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منهجيات انتشار المعلومات المضللة

وتتضاعف خطورة الشائعات بشكل كبير عندما يتم توظيفها بطريقة منظمة ومدروسة، أو عند إعادة نشرها عبر عدد كبير من الحسابات والصفحات الشخصية. وهذا النهج يمنح المعلومة الكاذبة مظهراً زائفاً من المصداقية والانتشار الواسع، رغم انعدام وجود مصدر موثوق أو جهة رسمية تؤكد صحتها. يعتمد ناشرو هذه الشائعات على خداع المستخدمين من خلال محاكاة المصادر الرسمية أو استخدام لغة عاطفية لتحفيز التفاعل السريع والنشر العاطفي دون تحقق.

استجابة الدولة والمؤسسات المعنية

وأكد غنيم أن مواجهة هذا التحدي المعقد تتطلب تكاملاً قوياً بين جهود مؤسسات الدولة الرسمية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمؤسسات التعليمية والثقافية. يجب على هذه الجهات العمل معاً من خلال سرعة إتاحة المعلومات الدقيقة والرد الفوري على الأخبار المغلوطة قبل انتشارها الواسع. بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على نشر ثقافة التحقق من المصادر والتفكير النقدي لدى المواطنين، لضمان عدم سهولة استغلالهم من قبل ناشري الأكاذيب.

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بناء مجتمع واعٍ ومسؤول

وأكد رئيس حزب المؤتمر أن بناء مجتمع واعٍ ومسؤول يبدأ من تمكين المواطن من امتلاك المهارات اللازمة للتحقق من المعلومة قبل تصديقها أو القيام بنشرها. اعتبر أن حماية الوعي العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، ولا تقل أهمية عن أي جهود تهدف إلى مواجهة أي تهديد آخر يمس استقرار الوطن أو أمنه الاجتماعي. وشدد على أن الوعي الجماعي هو الخط الدفاعي الأول ضد أي محاولات للتفرقة أو نشر الفوضى.

وفي السياق المتعلق بالتطورات السياسية والإدارية الحالية، أشارت الأنباء إلى توجيهات الرئيس بشأن الرقمنة في الخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تسرع من إنهاء معاملات ومصالح المواطنين بكفاءة أعلى. كما تم رصد تراجع في أسعار الذهب محلياً، حيث سجل عيار 21 وعيار 24 انخفاطا ملحوظا، مع تسجيل جنيه واحد خسائر تقدر بـ 2000 جنيه. وفي المشهد الدولي، هددت الصين الولايات المتحدة بعد فرض قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التوترات التجارية التقنية المتصاعدة.