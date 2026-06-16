السعودية تدعم تشكيل حكومة مدنية في السودان بالتنسيق مع قيادة الجيش

تسعى الرياض إلى بناء تحالف مدني سوداني يُحظى بشرعية دولية، بالتعاون مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتأمين مرحلة انتقالية مستقرة وإنهاء الصراع المستمر.

صرح الموقع الفرنسي "أفريكا إنتلجنس" المتخصص في متابعة الشؤون الأفريقية أن المملكة العربية السعودية تخوض الآن مرحلة جديدة في تدخلها في الأزمة السودان ية، حيث تسعى إلى دعم تشكيل حكومة مدنية سودانية تحظى بقبول واسع على المستويين الداخلي والخارجي.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق المباشر مع قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في إطار مساعي أوسع تهدف إلى دفع عملية التسوية السياسية لإنهاء الصراع المسلح المستمر في البلاد. وتعكس هذه السياسات تحولاً ملحوظاً في النهج السعودي الذي لم يقتصر بعد على استضافة جولات التفاوض بين الأطراف السودانية فحسب، بل امتد إلى تشجيع مسار سياسي شامل يهدف إلى بناء تحالف مدني قادر على الحصول على شرعية دولية وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة بالتوافق مع المؤسسة العسكرية السودانية.

وفقاً للتقارير، يجري مسؤولون سعوديون سلسلة من الاتصالات مع شخصيات وقوى مدنية سودانية تتمتع بثقل سياسي واجتماعي، في محاولة لتقريب وجهات النظر وصياغة إطار سياسي جديد تتمحور فكرته حول الشراكة مع قيادة الجيش. يهدف هذا الإطار إلى تقديم صيغة حكم تتلقى قبولا إقليميا ودوليا، وتضمن استقراراً مستداماً بعد انتهاء الأعمال القتالية.

وتؤكد المصادر المطلة أن هذه الجهود لا تتعلق بالتخلي عن دور الوساطة الذي لعبته الرياض طوال الفترة الماضية، بل تسعى إلى تعميق الدعم السعودي لخلق توافق سياسي بين القوى المدنية والعسكرية، ما يفتح باباً لمرحلة ما بعد الحرب تشهد توافقًا داخليًا وتعاونًا إقليميًا. الموقع يشير إلى أن هذا التوجه السعودي يعد تطوراً في المقاربة التي اتبعتها الرياض للملف السوداني.

فبعد استضافة مفاوضات جدة بالتعاون مع الولايات المتحدة التي هدفت إلى توقيع وقف دائم لإطلاق النار، تبدو السعودية الآن كفاعل رئيسي في دعم ترتيبات سياسية للمرحلة المقبلة، بالتنسيق مع قيادة الجيش بقيادة البرهان. على الرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية من السلطات السعودية أو السودانية حول ما أفاد به التقرير، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية مستمرة في السعي إلى تسوية شاملة تنهي النزاع وتعيد الاستقرار والهدوء إلى السودان، مع توقعات بأن تلعب السعودية دوراً محوريًا في صياغة المستقبل السياسي للبلاد





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