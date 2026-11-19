يلتقي المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً مع نظيره الأوروغواياني في مباراة افتتاحية حيوية ضمن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة مساء الخميس.

يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لمباراة حاسمة أمام نظيره منتخب أوروغواي ، مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة. تقام هذه المواجهة الرياضية المزمع لها أن تكون محورية في مسار كلا الفريقين، على أرضية ملعب خالد بلان الواقع ضمن مقر أكاديمية أسباير.

التفاصيل اللوجستية ومواعيد الانطلاق

يبدأ حكم اللقاء تحكيم المباراة بإطلاق صافرة البداية في تمام الساعة المحددة وفق التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية. سيتم إجراء هذه الفعالية الرياضية الهامة على ملعب 5 المعروف محلياً باسم ملعب خالد بلان، وهو الملعب الرئيسي المعتمد داخل أكاديمية أسباير لهذا الحدث العالمي.

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تعتبر هذه الجولة الأولى من أهم مراحل البطولة لجميع المنتخبات المشاركة، حيث يسعى كل من السعودية وأوروغواي إلى حصد النقاط الثلاث منذ اللحظات الأولى. يمثل الفوز في هذه المباراة حجر الزاوية لبناء ثقة الفريقين وتعزيز فرصتهما في التأهل المبكر إلى مراحل التصفيات الأكثر تعقيداً في البطولة.

الإحصائيات والمقارنة الهجومية بين الفريقين

تشير المعطيات الإحصائية الرسمية التي تم استقاؤها قبل موعد المباراة إلى وجود تقارب ملحوظ في القدرات الهجومية بين المنتخبين المتنافسين. سجل المنتخب السعودي نسبة فوز تبلغ 20% من إجمالي المباريات التي خاضها، بينما شهدت نسبة 60% من مواجهاته تسجيل أهداف من كلا الجانبين.

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يبلغ متوسط تسجيل المنتخب السعودي للأهداف 1.8 هدف لكل مباراة، وهو رقم يعكس كفاءته في صناعة الفرص التصحيحية. فيما يخص منتخب أوروغواي، فإنه يمتلك سجلًا انتصاريًا يصل إلى 40%، مع تكرار سيناريو تسجيل الفريقين في 60% من مبارياته السابقة.

يتمتع منتخب أوروغواي أيضًا بمتوسط تهديفي يعادل 1.8 هدف في المباراة الواحدة، مما يعني أن كلا المنتخبين يملك نفس الكثافة الهجومية. هذا التطابق الرقمي يفسح المجال أمام مباراة مفتوحة، مليئة بالتحركات التكتيكية والمخاطرة الحسابية لكلا الطرفين.

التشكيلات المتوقعة والفرق الفنية

من المتوقع أن يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً مباراة افتتاح كأس العالم تحت 17 سنة بتشكيل أساسي يضم نخبة من المواهب الشابة. في خط الدفاع، سيتم الاعتماد على جهود عبد الرحمن العطاس، مشاري الشمراني، نواف بصاص، ومحمد الدريهم لضمان صلابة الخط الخلفي.

في خط الوسط، سيترأس حسن اليامي و خالد السبيعي و فيصل خلوفه و عبد الله الشبيب دفة اللعب وسير الهجمات. أما في خط الهجوم، فسيكون عبد الملك سفياني وعبد العزيز الناهض هم المحركات الأساسية للفريق السعودي لإنهاء الهجمات بالأهداف.

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بالنسبة لمنتخب أوروغواي، من المقرر أن يخوض المواجهة بتشكيل يتكون من مدافعين هم جيديس، دا سيلفا، مونيز، وروديلا. سيدير خط الوسط رودريجيز، بوينو، وبريزويلا، بينما ستشكل خط الهجوم الثلاثي المكون من سكوتي، مورا، وسوريز ليما.

التغطية الإعلامية ومستقبل المنافسات

يمكن للجمهور العربي متابعة مباراة السعودية وأوروغواي مباشرة عبر قناة الكأس 3، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق البث الرسمي لمنافسات البطولة. يمثل هذا الظهور الأول للمنتخبين في البطولة فرصة فريدة لتقديم مستوى يلبي التطلعات الجماهيرية الكبيرة.

يبحث المنتخب السعودي عن انطلاقة مثالية تمنحه دفعة معنوية قوية قبل استكمال مباريات دور المجموعات. في المقابل، يدخل منتخب أوروغواي المباراة بهدف تأكيد هيمنة المدرسة اللاتينية وإثبات جدارته في هذا المستوى العالمي الرفيع.