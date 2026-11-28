أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخ كروز موجه لرياع بينما أفادت مصادر يمنية بوقوع 13 إصابة في ضربات على صنعاء. تزايد التصعيد في اليمن.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية السبت، عن نجاح قواتها في اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة الرياض. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي مباشرة بعد تقارير إعلامية من الجانب اليمني تفيد بوقوع إصابات بشرية وجسدية في العاصمة صنعاء نتيجة ضربات جوية سعودية.

تفاصيل اعتراض الصواريخ والوقائع الميدانية

صرحت وزارة الدفاع السعودية بأن منظومات الدفاع الجوي الوطنية تمكنت من تحييد التهديد الباليستي قبل وصوله إلى أهدافه في العاصمة. جاء ذلك عقب إطلاق الحوثيين للصاروخ الذي استهدف العاصمة السعودية، في إطار محاولات متكررة لاختراق الدفاعات الجوية المتطورة.

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من الجهة الأخرى، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين بأن ضربة سعودية استهدفت حي "بئر أبو شملة" السكني في مديرية التحرير بالعاصمة صنعاء. وأشارت الوكالة إلى أن الضربة تسببت في تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية في المنطقة السكنية.

تقديرات الإصابات والمراكز الإعلامية الحوثية

نشرت قناة "المسيرة" التابعة لحركة الحوثي تقارير تفيد بإصابة 13 شخصا نتيجة الضربة الجوية التي استهدفت العاصمة صنعاء. أكدت القناة أن هذه الضربة أدت إلى تضرر 8 منازل سكنية و3 محال تجارية في الحي المستهدف.

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يجدر الذكر أن هذه الأرقام والتقارير صادرة عن وسائل إعلام موالية للحوثيون، وتأتي في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين اليمني والسعودي. تعمل هذه القنوات كمنبر رئيسي لنشر بيانات الحركة حول نتائج الاشتباكات والدعوات.

طبيعة الهجوم السعودي والدعم الحكومي

منذ تجدد الحرب في اليمن، تشن المملكة العربية السعودية غارات جوية متكررة على مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران. تأتي هذه العمليات العسكرية ضمن إطار دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمؤيدة للشرعية.

تهدف هذه الضربات إلى تقويض قدرات الحركة على شن هجمات خارجية، ولإجبارهم على احترام اتفاقيات الهدنة أو وقف إطلاق النار. تركز القوات السعودية على تدمير مواقع إطلاق الصواريخ والقذائف الموجهة نحو الحدود السعودية.

تصعيد الهجمات الحوثية والاستهداف السعودي

في المقابل، كثف الحوثيون هجماتهم على الأراضي السعودية، التي باتت تستهدف بشكل شبه يومي من قبل الميليشيا. شملت هذه الهجمات منشآت للطاقة، ومطارات دولية، والحي المالي في العاصمة الرياض، مما خلق حالة من التوتر الأمني.

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أدى هذا التصعيد المتبادل إلى استمرار الأخطار على المدنيين في كلا الجانبين، وتأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي. تستمر المملكة في تعزيز دفاعاتها الجوية لمجابهة هذا التهديد المتكرر والمتطور.