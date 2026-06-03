السعودية تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة

في ظل تصاعد ردود الفعل العربية والإقليمية تجاه التطورات الأخيرة، أدانت وسترد المملكة العربية السعودية استهداف مطار الكويت الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.

في ظل تصاعد ردود الفعل العربية والإقليمية تجاه التطورات الأخيرة، أدانت وسترد المملكة العربية السعودية استهداف مطار الكويت الدولي، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، رفض المملكة القاطع لأي أعمال أو اعتداءات تمس سيادة دول مجلس التعاون الخليجي أو تهدد أمنها واستقرارها، مشددة على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيه، مؤكدة دعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على سيادتهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

على أن أمن دول الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف أي ممارسات من شأنها تأجيج التوترات أو تهديد الاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد ردود الفعل العربية والإقليمية تجاه التطورات الأخيرة، والدعوات المتزايدة إلى احتواء التوترات والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة القاطعة رفض لأي أعمال أو اعتداءات تمس سيادة دول مجلس التعاون الخليجي أو تهدد أمنها واستقرارها، مشددة على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وذكرت الوزارة، أن المملكة تقف مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيه، مؤكدة دعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على سيادتهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

وفي مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت وزارة الخارجية السعودية، ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف أي ممارسات من شأنها تأجيج التوترات أو تهديد الاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد ردود الفعل العربية والإقليمية تجاه التطورات الأخيرة، والدعوات المتزايدة إلى احتواء التوترات والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السعودية، استهداف مطار الكويت الدولي، تضامن مع دول

United States Latest News, United States Headlines