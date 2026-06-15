السويد تعمق جراح تونس بثلاثية في كأس العالم 2026

نجح المنتخب السويدي في تحقيق فوز كبير على نظيره التونسي بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، حيث سجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي تونسي، ليعزز آمال السويد في التأهل.

واصل منتخب السويد تفوقه على نظيره ال تونس ي بعدما نجح المهاجم فيكتور جيوكيريس في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 ، المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة أفضلية واضحة للمنتخب السويدي الذي استغل الأخطاء الدفاعية لمنتخب تونس، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثالث منح الفريق مزيدًا من السيطرة على مجريات اللقاء، ووضع المنتخب التونسي في موقف صعب خلال الشوط الثاني. وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الستين بعد ضغط قوي من ألكسندر إيزاك على لاعب وسط منتخب تونس إلياس السخيري، الذي احتفظ بالكرة لفترة أطول من اللازم، ليستخلصها المهاجم السويدي ببراعة قبل أن يمررها مباشرة إلى فيكتور جيوكيريس، الذي انطلق منفردًا بالمرمى، وسدد الكرة بثقة داخل الشباك، معلنًا تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السويد.

ويخوض المنتخبان منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق أفضل بداية ممكنة في مشواره بالمسابقة، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي. وكانت بطولة كأس العالم قد انطلقت الخميس الماضي، حيث استضافت المكسيك المباراة الافتتاحية التي جمعت منتخبها مع منتخب جنوب أفريقيا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، لتبدأ البطولة بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

ويأمل المنتخب التونسي في استعادة توازنه خلال الدقائق المتبقية من اللقاء والعودة إلى أجواء المباراة، بينما يواصل المنتخب السويدي تقديم أداء قوي وفعال، مستفيدًا من الضغط المتواصل وسرعة التحول الهجومي، ليؤكد رغبته في حصد أول ثلاث نقاط والانطلاق بقوة في مشواره بالمونديال. ويسعى المنتخب التونسي إلى تصحيح المسار في المباريات المقبلة، خاصة أن المجموعة تعتبر متوازنة وتضم منتخبات قوية، حيث من المتوقع أن تشهد الجولات القادمة منافسة شرسة على بطاقات التأهل.

من جانبه، يظهر المنتخب السويدي بمستوى فني عالٍ، بفضل التكامل بين خطوطه والاندفاع الهجومي المدروس، مما يجعله مرشحًا قويًا لتصدر المجموعة. وتشير التحليلات إلى أن قوة السويد تكمن في الضغط العالي والاستحواذ السريع على الكرة بعد فقدانها، وهو ما أربك المنتخب التونسي وأدى إلى أخطاء قاتلة. أما المنتخب التونسي، فسيحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفه والتركيز على الجوانب الدفاعية لتجنب تكرار السيناريو ذاته، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستمر الحماس الجماهيري في الملاعب المكسيكية والأمريكية والكندية، حيث تتنوع الأجواء بين الثقافات المختلفة، مما يضفي بعدًا إضافيًا على البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ. وتعتبر هذه البطولة فرصة للاعبين الشباب لإثبات ذاتهم، مثل فيكتور جيوكيريس الذي أصبح حديث الساعة بعد أدائه الرائع. من جهة أخرى، يلتقي في نفس المجموعة غدًا منتخبا هولندا واليابان في مباراة قوية ستحدد ملامح الترتيب المبكر.

وبالنسبة لتونس، فإن المباراة المقبلة أمام اليابان تمثل فرصة للتعويض، بينما يواجه السويد منتخب هولندا في اختبار صعب. وتظل كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وقد تشهد الجولات القادمة تغيرات في الموازين. في الختام، يبدو أن منتخب السويد قد وضع قدمًا في الدور الثاني، بينما يحتاج التونسيون إلى معجزة لتعويض الفارق وتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات المتبقية





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كأس العالم 2026 السويد تونس فيكتور جيوكيريس المجموعة السادسة

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