السكك الحديدية تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 وتكشف عن ضوابط السفر الجديدة

تفاصيل شاملة حول مواعيد وطرق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026، والتدابير التي اتخذتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر لتنظيم حركة المسافرين ومنع الاحتكار.

في إطار الاستعدادات المبكرة والجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة النقل المصرية ، أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق السابع من مايو.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المجتمع المصري زيادة ملحوظة في عمليات البحث والاستفسار عن مواعيد الرحلات وكيفية تأمين المقاعد، نظراً لما يمثله عيد الأضحى من مناسبة اجتماعية ودينية كبرى تدفع الملايين من المواطنين للتحرك من المدن الكبرى، وخاصة القاهرة والإسكندرية، باتجاه محافظات الصعيد والوجه البحري لزيارة الأهل والأقارب. وتهدف الخطة التشغيلية التي وضعتها الهيئة هذا العام إلى تسهيل حركة التنقل والحد من ظاهرة التكدس التي عادة ما تشهدها المحطات في مواسم الأعياد، مع السعي لتوفير أعلى معايير الراحة والأمان للمسافرين من خلال تنظيم دقيق لعمليات الحجز وتوزيعها على فترات زمنية مدروسة لضمان انسيابية الحركة.

وقد أوضحت الهيئة أن عملية الحجز لن تتم بشكل عشوائي، بل ستتبع منهجية تدريجية تهدف إلى تخفيف الضغط على أنظمة الحجز الإلكترونية وشبابيك التذاكر في المحطات. وبناءً على ذلك، فإن الحجز الذي بدأ يوم الخميس 7 مايو مخصص للرحلات التي من المقرر تشغيلها في يوم الخميس 21 مايو، على أن يستمر فتح الحجز للرحلات التالية بشكل يومي ومتتابع حتى تغطية كافة أيام جدول التشغيل المخصص لفترة العيد.

هذا النظام التدريجي يعكس رؤية الهيئة في إدارة الحشود بفعالية، حيث يمنع حدوث تكدس بشري هائل في يوم واحد، ويمنح المسافرين فرصة لتنظيم مواعيد سفرهم بناءً على جدول زمني واضح ومعلن، مما يقلل من التوتر والازدحام داخل صالات الانتظار ويوفر بيئة سفر أكثر انسيابية وهدوءاً، ويقلل من احتمالات حدوث أعطال تقنية في المواقع الإلكترونية نتيجة الضغط المتزامن. وفيما يتعلق بضوابط الحجز، فقد اتخذت الهيئة العامة لسكك حديد مصر قراراً حاسماً للحد من ظاهرة احتكار التذاكر التي تظهر عادة في المواسم المزدحمة، حيث حددت سقفاً أقصى لحجز التذاكر وهو 4 تذاكر فقط لكل راكب، ويتم ذلك بالاعتماد على الرقم القومي للمواطن.

تهدف هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة إلى ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المقاعد المتاحة، ومنع السماسرة من الاستيلاء على كميات كبيرة من التذاكر لإعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها في السوق السوداء، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن البسيط. وأكدت الهيئة أن الرقابة ستكون مشددة على كافة منافذ البيع لضمان الالتزام بهذا القرار، مع تفعيل آليات المتابعة اليومية لرصد أي تجاوزات والتعامل معها فوراً لضمان وصول الخدمة لمستحقيها الفعليين وقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب.

أما عن الوسائل المتاحة للحجز، فقد حرصت الهيئة على تنويع القنوات لتشمل الحلول التقليدية والحديثة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى شبابيك التذاكر في المحطات، أو استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي المخصص للهواتف المحمولة.

هذا التنوع يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الجمهور على الاعتماد على التكنولوجيا لتقليل فترات الانتظار الطويلة، حيث تتيح التطبيقات الذكية اختيار المقاعد المفضلة والدفع الإلكتروني الآمن، مما يوفر الوقت والجهد على المسافرين. كما تعمل الهيئة على رفع كفاءة هذه الأنظمة الإلكترونية وتحديث خوادمها لضمان عدم توقفها نتيجة الضغط العالي من المستخدمين في وقت واحد، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة.

وإلى جانب تنظيم الحجز، تعمل الهيئة على رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المحطات وخطوط السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات الصيانة الدورية للقطارات والتركيز على نظافة المقطورات وجاهزية أطقم التشغيل من سائقين ومساعدين ومضيفين. كما يتم التنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية لتنظيم دخول وخروج الركاب من المحطات الرئيسية لضمان عدم حدوث اختناقات مرورية في المناطق المحيطة بالمحطات.

إن الاعتماد الكبير من قبل المواطنين على القطارات كوسيلة سفر أساسية، نظراً لتنوع درجات السفر وتكلفتها المناسبة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، يضع على عاتق الهيئة مسؤولية كبيرة لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتلبي تطلعاته خلال هذه الإجازة السعيدة. وفي الختام، تهيب الهيئة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحجز والاعتماد على القنوات الرسمية فقط لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، متمنية للجميع رحلات آمنة وموفقة وعيداً مباركاً مليئاً بالبهجة والسرور





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سكة حديد مصر عيد الأضحى 2026 حجز تذاكر القطارات السفر في الأعياد وزارة النقل المصرية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ميناء دمياط يعتزم توظيف أحدث النظم التكنولوجية للتكامل مع سلاسل الإمداد العالميةشاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الـ43 لعلوم الراديو (NRSC 2026)، الذي تستضيفه جامعة حورس – مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة نخبة

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

11,6 ٪ انخفاضا في قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026 النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2026.

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تراجع طفيف لمعدلات التضخم إلى 13.4% خلال أبريل الماضي.. والشهري يرتفع 1.2%شهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% خلال شهر مارس 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة

Read more »

الاحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريلكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026 بزيادة قيمتها 178

Read more »